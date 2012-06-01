Helal gıdanın merkezi İstanbul'a taşınıyor

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde, Nisan ayında gerçekleştirilen yarıyıl toplantısında WHC Yönetim Kurulu üyeleri, konseyin merkezinin İstanbul 'a taşınması konusunda ön karar aldı. Karar, Ekim ayında İstanbul 'da gerçekleştirilecek kongrede kesinlik kazanacak.

WHC'nin geçen yıl Ekim ayında İstanbul 'da gerçekleştirilen kongresinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Türkiye Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, kararın Türkiye açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Konsey merkezinin İstanbul 'a taşınmasının Türkiye'nin İslam alemiyle işbirliğini arttıracağını ifade eden Büyüközer, “Helal sertifikalama konusunda dünyadaki bütün Müslümanlar'ın buradan bilgilendirilmesi ve akreditasyonların buradan yapılması önemli bir katılım sağlayacak, Türkiye 'nin ihraç ürünlerine büyük potansiyel kazandıracak” dedi.

Bu doğrultuda altyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Büyüközer, konseyin başkanı değişse bile yönetim ve sekretarya hizmetlerinin yürütüleceği daimi merkezin İstanbul olacağını ifade etti.

Büyüközer, geçen yılki kongrede gündeme gelen helal ürünler konusunda uzman, danışman ve denetçi yetiştirecek bir meslek yüksek okulunun Türkiye'de açılması konusunda da çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Helal dünya marketleri

GİMDES'in helal sertifikası verdiği ürünlerin satıldığı “Helal Dünya Marketleri” hakkında da bilgi veren Büyüközer, “GİMDES, bu projenin ticari olarak bir tarafında bulunmuyor. GİMDES'in helal sertifikası verdiği ürünleri satmak şartıyla isim hakkını parasız olarak veriyoruz ve denetimini yürütüyoruz” diye konuştu.

Büyüközer, Türkiye 'de bu marketlerin sayısının İstanbul 'da 3, Kahramanmaraş, Manisa, Kırşehir ve Konya'da ise birer tane olmak üzere toplam 7 olduğunu, 4 marketin de onay belgesi beklediğini bildirdi.

“Helal Dünya Marketleri”nin, bu konuda hassasiyet içerisinde bulunanlar tarafından tercih edildiğini belirten Büyüközer, diğer marketlerin de helal sertifikalı ürünler için ayrı bir raf sistemi kurmalarını temenni ettiklerini dile getirdi.

Helal gıda fuarı CNR'da

Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı'nın üçüncüsü Gimdes ve WHC desteğinde 30 Ağustos-2 Eylül 2012 tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul 'da gerçekleştirilecek.

KOSGEB'in katılımcı firmalara katılım desteği sağlayacağı organizasyonda, küçük ve ortak ölçekli firmalara yüzde 50 oranında geri ödemesiz destek sağlanacak. Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı'nın alım grubu ülkelerini Irak, İran, Endonezya , Malezya, Pakistan, Suriye, Hindistan , Bangladeş, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri , Hollanda, Finlandiya, Kanada, Filipinler, Brezilya, Belçika, İngiltere ve Fransa oluşturuyor.

GİMDES ve WHC

GİMDES, Türkiye'de helal ve sağlıklı ürünleri araştırmak ve sertifikalandırmak üzere 2005 yılında bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu. 2008 yılında WHC'ye üye olan GİMDES, Malezya, Endonezya ve bazı Arap ülkelerinin ithal gıdalarda Helal Gıda Sertifikası şartı aramaları üzerine bu ülkelerden akreditasyon alarak 2009 yılında helal gıda sertifikası vermeye başladı.

2011 yılında Türkiye 'nin 14,2 milyar dolar olarak gerçekleşen gıda ihracatının 2 milyar doları GİMDES tarafından verilen helal gıda sertifikaları ile gerçekleşirken, GİMDES'in 2009'dan bu yana beyaz ve kırmızı et ile süt ürünlerinin ağırlıkta olduğu 210 firmaya verdiği sertifikalar ile yapılan ihracat 4 milyar dolara ulaştı.

1999 yılında Jakarta'da kurulan WHC ise helal gıda sertifikası ve akreditasyon süreçlerinin standardize edilmesi amacıyla dünya genelinde yaklaşık 50 ülkenin helal gıda sertifikası veren organizasyonlarının bir araya geldiği bir çatı kuruluş olarak faaliyetlerini yürütüyor.