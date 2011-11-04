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Ekonomi

Helal viski üretildi

Helal şarabın ardından şimdi de helal viski geldi. Ürün önceki gün ABD'de satışa çıkarıldı.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Helal şarabın ardından şimdi de helal viski geldi. Ürün önceki gün ABD'de satışa çıkarıldı. 

Kurban Bayramı öncesine yetiştirilip Müslümanlar için piyasaya sürülen viski sıfır alkol taşımasının yanı sıra diğer viskilerin lezzetinden farklı olmayacak. 


Açık Gazete'nin haberine göre; Florida Eyaleti'nde bir basın toplantısı düzenleyerek yeni ürün viskiyi tanıtan ArKay şirketinin sözcüsüne ve basın bültenine bakılırsa, alkolsüz viski tamamen içine alkol girmemiş kazanlarda distile edildi. 



1 litreli özel şişesinde ve ayrıca teneke kutularda piyasaya çıkan Helal Viski'nin şişesi 10 dolardan, alüminyum ambalajı ise 4 dolardan satılacak.  



ArKay firması Müslümanları düşünerek imal ettiği bu ürün için ayrıca ABD İslamî Gıda ve Besin Birliği'nden de onay aldı.







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