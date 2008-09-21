Helal Gıda'da hazırlıklar son aşamada

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, İslami usullere uygun şekilde hazırlanan gıda tüketmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamak üzere, TSE tarafından hazırlanan "helal gıda standardı" çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirerek, "söz konusu standardın iyi bir şekilde çıkarılmasını istiyoruz" dedi.



Büyükhelvacıgil, helal gıda standardıyla ilgili önemli hassasiyetlerin bulunduğunu kaydetti. Başka ülkelerin de bu standartla ilgili hassasiyetleri bulunduğuna işaret eden Büyükhelvacıgil, bu konuda dünyada büyük bir iş hacmi bulunduğuna vurgu yaptı. Söz konusu iş hacminin "akıl almaz" boyutlarda olduğunu belirten Büyükhelvacı, "Dünya ticaretine baktığımızda çok büyük bir pay var. 50 milyar dolar seviyesinde bir pazar var" dedi. Bu ticaretten Türk sanayicisinin pay alabilmesi için söz konusu standardın çıkması gerektiğini söyleyen Büyükhelvacıgil, "helal gıda standardında çalışmalar son aşamaya geldi" dedi.



TSE olarak standartlar konusunda genelde dünyayla uyumlu hareket ettiklerini belirten Büyükhelvacıgil, özellikle helal gıda standardını Malezya'nın çok etkin bir şekilde uyguladığını kaydetti. Helal gıda standardının mecburi standart kapsamında olmayacağını, isteyenlerin bu standardı uygulayacağını belirten Büyükhelvacıgil, bu standardın iyi şekilde çıkarılmasını istediklerini anlattı.



Helal gıda standardının, bunu uygulayacaklar ile uygulamayacaklar arasında haksız rekabet neden olacağı konusunda eleştiriler bulunduğuna ilişkin soru üzerine de Büyükhelvacıgil, helal gıda standardını tercih edip etmenin tüketicinin hür iradesinin belirleyeceğini ve tüketicilerin bu standarda uygun ürün ve hizmet isteme hakları bulunduğunu kaydetti. Tüketicilerin istediğini alıp, istemediğini almayabileceğini belirten Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

"Buna hüküm koyamazsınız ki. Tüketicinin tercihidir. Tüketici tercihini yapar, kullanır. Herkes söylemez mi (koşulsuz müşteri mutluluğu) diye. Mühim olan tüketicinin memnuniyeti değil midir? Onların isteklerine cevap verebiliyor olmak değil midir? Yani tüketiciyi memnun etmektir. Tüketicinin isteklerine cevap verebiliyor olmamız lazım. Böyle bir ihtiyaç varsa bunun yapılması lazım."



Böyle bir ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da Büyükhelvacı, "Var. Dünyada işte böyle bir pazardan bahsediyoruz. 50 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz" dedi.