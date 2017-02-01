Helal atıştırmalık Avustralya'da halk tarafından yılın kelimesi seçildi

Helal atıştırmalık paketi anlamına gelen 'Halal snack pack', Avustralya'da Macquaire sözlüğünün düzenlediği 2016 yılında öne çıkan kelimeler anketinde Halkın Seçimi kategorisinde birinci oldu.

Kısaca HSP olarak da kullanılan 'Halal snack pack', döner eti, patates kızartması ve sostan oluşuyor. HSP, Avustralya'da paket servis sektörünün temel yiyeceklerinden biri haline geldi.

Helal atıştırmalık pakedinin, pek çok Avustralyalı için çok kültürlülüğün, bazıları içinse İslam'ın gittikçe artan etkisinin simgesi haline geldiği belirtiliyor.

İslami kurallara uygun olarak hazırlanan yılın yiyeceği, İslam karşıtı sağcı siyasetçi Pauline Hanson'ın yemeği reddetmesinin ardından siyasi tartışmaların konusu haline geldi.

Müslüman Senatör Sam Dastyari, Temmuz ayında Pauline Hanson'ın Senato'ya seçilmesini kutlarken, "Sizi ne zaman isterseniz helal atıştırmalık pakedi için Sydney'in batısına yemeğe götüreceğim" demişti.

Kimilerine göre Dastyari bu sözleriyle Hanson'a şaka yollu 'takılıyordu.'

Çünkü Hanson'ın üyesi olduğu Tek Ulus Partisi için helal gıda almak, "Avustralya'nın İslamlaşmasını finansal olarak desteklemek" anlamı taşıyor.

Hanson yanıt olarak, "Bu gerçekleşmeyecek, helal yiyecekler ilgimi çekmiyor, teşekkür ederim" demişti ve bir kanıt sunmaksızın Avustralyalıların yüzde 98'inin helal gıdaya karşı olduğunu savunmuştu.

Hatta Melbourne kentinde bir döner dükkanı, peynirli, naneli yoğurt ile acı sosla bezenmiş ve biraya batırılmış patetes kızartmasıyla servis edilen kuzu etinden yapılma döneri 'The Pauline Hanson' ismiyle menüsüne ekledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "atıştırmalık paket hikayelerini paylaşmak ve dünyadaki en iyi atıştırmalık pakedini bulmak için" HSP'ye adanmış bir topluluk bile mevcut.

Gurubun kurucuları, Sydney'de Oz Turk Jr isimli bir döner dükkanında yedikleri yemekten esinlenmiş. Grubun şu an 180 bin üyesi var.

Dükkan sahibi Ufuk Bozoğlu, HSP satışlarının arttığını söylüyor.

"Eskiden 10 döner satıyorsak karşılığında 1 HSP satardık, şimdi 10 HSP satıyorsak karşılığında 1 döner satıyoruz" diyor.

Türkiye kökenli Ufuk Bozoğlu, HSP'lerinin ününü annesine borçlu olduğunu söylüyor: "Bana yemeyeceğim şeyi satmamamı öğretti".

Bozoğlu müşterilerinin çoğunun civarda yaşayan öğrenciler olduğunu söylüyor. Öğrenciler yoğun zamanlarda 40 dakika kuyrukta bekliyor. Ancak bir öğrenci, her hafta yaklaşık 32 Türk Lirası tutan bir HSP almak için 2.5 saat yol geliyor.

Bozoğlu, sattığı yemeğin 'helal' kategorisine girmesinden şimdiye kadar rahatsız olan birini görmediğini söylüyor:

"Yaşadığımız yer çok kültürlü ve insanlar Hristiyan, Hindu ya da ne olduğunu umursamıyorlar. Arkadaş oluyorsunuz ve birbirinize saygı gösteriyorsunuz.

"Bunu umursayan insanlar daha çok küçük yerleşim yerlerinden olanlar ve (Müslümanlar hakkında) sadece gazetede okuduklarını görüyorlar".

Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu başkanı Keysar Trad, başka dillerde kullanılan kelimelerin yaygınlaşmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyor.

"Özellikle onu sözlükte bulabiliyorsanız, bu gizemi ortadan kaldırıyor" diyor ve ekliyor:

"Helal kelimesinin bir art niyet taşımaması insanlara rahatlık ve memnuniyet getiriyor. Tamamen pozitif, iyi ve besleyici."

"HSP'lerin popülerliği kelimenin ve kelimenin içinden geldiği kültürün ardındaki gizemi kaldırıyor ve toplumda uyum yaratmaya yardımcı oluyor."

Anketi yapan Macquaire sözlüğü komitesi, HSP'nin halk tarafından yılın kelimesi seçilmesinin, "Bir zamanlar çoğunlukla Müslüman toplulukla sınırlı olan bir şeyin şimdi Avustralya toplumunun daha geniş bir kesimine yayılması bize bir şey anlatıyor" diyor.

Macquarie sözlüğünün editörü Susan Butler, "Sözlük bilimcilerinin görevi, mümkün olduğu kadar çok, sözlüğe koydukları yiyecekleri yemek" diyor ve ekliyor:

"Eğer onu hiç tatmadıysanız HSP'nin açılımını sözlüğe heyecanla nasıl yazabilirsiniz? O yüzden bugün ilk HSP'mi yedim.

"Bu yiyeceğin neden günümüzün hazır yemek ürünü olduğunu anlayabiliyorum. Karbonhidrat yüklü, kalori günahkarlığı. Başladığınız zaman duramıyorsunuz."

Sözlük yalan haber anlamına gelen 'fake news' terimini yılın kelimesi ilan etmişti.