Helal arama motoruna yoğun ilgi

Pornogrofi, alkol gibi kelimeler yazıldığında 'haram alarmı' veren helâl arama motoruna ilgi her geçen gün daha da artıyor.

imhalal.com adresinde yayın yapan sitenin kurucusu, 20 yaşındaki işletme yönetimi öğrencisi Rıza Sardiha, sitesini Müslümanların interneti daha güvenli ve temiz bir çevrede keşfetmesini sağlamak için kurduğunu belirtti. Müslüman olmayanlardan da son derece olumlu geribildirimler aldığını ifade eden Sardiha “Müslüman olmayanlar da çocuklarının ahlaksızlıkla karşılaşmadan internette dolaşabilmeleri için imhalal.com’u ana sayfaları yapıyorlar” diye konuştu.

imhalal.com’a da tıpkı diğer arama motorlarında olduğu gibi anahtar kelime yazılarak arama yapılıyor. Eğer bu anahtar kelime İslama uygunsa, sonuçlar hemen beliriyor. Ancak değilse, sistem sonuçların haram olabileceğine dair üç ayrı derecede alarm veriyor.

1. dereceden alarm, domuz, alkol, bikini gibi kelimeler yazıldığı takdirde veriliyor. Sonuçları ‘haram riski’ne rağmen görüntüleyip görüntülememe kararı da kullanıcıya ait oluyor. 2. dereceden alarm, kullanıcıyı uyarmakla yetiniyor. Sitenin verdiği en yüksek haram derecesi ise 3. ‘Pornografi’ gibi kelimeler aratıldığında 3. dereceden haram alarmı veren site, anahtar kelimenin değiştirilmesini salık veriyor.