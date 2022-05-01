Helal Akreditasyon Kurumu'ndan onaysız sertifika düzenleyenlere 1 milyon lira ceza

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) onay almadan helal sertifika düzenleyen kuruluşlara 1 milyon liraya kadar para cezası verebilecek.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, kanun hükümlerine aykırı olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara idari para cezaları kesilecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili düzenlemelere aykırı hareket edenlerle HAK'a akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara HAK Yönetim Kurulu tarafından 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilecek.

Arsalar, TİM'e verilecek

Teklifle ayrıca İstanbul Yenibosna'da bulunan Hazine'ye ait değerli arsalar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bedelsiz verilecek. TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Taşınmazların önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek. Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar da vergiden muaf tutulacak.