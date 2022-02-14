Helal Akreditasyon Kurumu, 4 yılda 30 başvuru alabildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu, 4 yılda yerli ve yabancı 30 firmadan başvuru aldı ve toplam 8 sertifika verebildi.

Gıda ve çeşitli ürünlere “Helal Sertifikası” verip, alanında dünya lideri olmak amacıyla Temmuz 2018’de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu 4 yılda yerli ve yabancı sadece 30 firmadan başvuru alabildi ve toplam 8 sertifika verdi.

Sözcü'nün haberine göre, Ankara'da 1071 metrekarelik hizmet binasında görev yapan kurumun 5 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Kurumda 4 Daire Başkanı ve 52 personel görev yapıyor. Kurum, faaliyete geçtiği 2018'den 2021 yılı sonuna kadar 35.3 milyon lira harcadı. Bu yılki bütçesi de 9 milyon 390 bin TL oldu.

Kurum, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman'a yönelik 3.9 trilyon dolar büyüklüğündeki helal ekonomisinden pay alma hedefi ile kurulmuştu.