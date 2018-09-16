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Spor

Hekimoğlu Trabzon - Ergene Velimeşespor: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Burak Güner (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Caner Kurt (xx) HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa (xx)- Miraç (xx), Selim (xx), Savaş (xx)(Dk

16 Eylül 2018 21:32

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Burak Güner (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Caner Kurt (xx)
HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa (xx)- Miraç (xx), Selim (xx), Savaş (xx)(Dk.90 Taşkın), Halil İbrahim (xx)(Dk.62 Hakan x), Cafercan (xxx), Dede (xx), Taha (xx), Mertcan (xx), Tayfun (xx), Emrullah (xx)(Dk.86 Emre)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Ogün (xx)- Rıdvan (xx), Emre Karadağ (xx)(Dk.86 Onat Kutay x), Alişan (xx), Selçuk (xx), Hayrullah (xx)(Dk.76 Burhan x), Ali Emre Erhal (xx), İbrahim Fatih (xx), Berat (xx), Muhammet Raşit (x)(Dk.68 Ali Serin x), Erçağ (xxx)
GOLLER: Dk. 64 Cafercan (Hekimoğlu Trabzon) - Dk. 90+3 Erçağ (Ergene Velimeşespor)
SARI KARTLAR: Dede, Miraç (Hekimoğlu Trabzon) - Ali Emre Erhal (Ergene Velişemespor)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 3’üncü hafta mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekip 64’üncü dakikada Cafercan’ın golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 90+3’üncü dakikada Erçağ’ın golüyle eşitliği sağladı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

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