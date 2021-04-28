Hekimler, tam kapanma kararını yorumladı: Bilimsel olarak gerekli adımlar atılmıyor, pandemi ile mücadelede 'mış' gibi yapılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Salgın nedeniyle alınan 17 günlük kapanma kararını değerlendiren hekimler, "Ekonomik ve sosyal destek olmadan tam kapanmadan bahsetmek mümkün değil. Bu bir nevi sokağa çıkma yasağı gibi... Bilimsel olarak pandemi ile mücadelede gerekli adımlar atılmıyor. Pandemi ile mücadelede 'mış' gibi yapılıyor.", "Tam kapanma yapılınca eğer gerekli sosyal ve ekonomik destekler sağlanmazsa toplumun alt-orta kesimlerine çok büyük zarar gelir.", "Çalışmaya çıkmak zorunda olan kesimlerin hiçbir şekilde korunmadığı ve gözetilmediği, zaruri haller yüzünden çalışamayan kesimlerin gözetilmediğini görüyoruz." dediler.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre hekilerin değerlendirmeleri şöyle:

Prof. Dr. Sinan Adıyaman: 'Mış' gibi mücadele

"Ekonomik ve sosyal destek olmadan tam kapanmadan bahsetmek mümkün değil. Bu bir nevi sokağa çıkma yasağı gibi... TTB’nin de başından beri söylediği tam kapanmadan kastedilen sosyal ve ekonomik olarak desteklenen acil ihtiyaçlar dışında bütün işyerlerinin kapatıldığı bir kapanma. 17’sinden sonra hızlı açılma da olursa bu yeni pik ile tekrar karşımıza çıkacağı kesin. Bilimsel olarak pandemi ile mücadelede gerekli adımlar atılmıyor. Pandemi ile mücadelede "mış" gibi yapılıyor."

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Önlemler yetmeyecek

"Cumhurbaşkanı’nın hedeflediği 5 binli rakamlardan çok uzağız. Onun için çok yaşamsal bir kısıtlama gerekiyordu. Bu kadar büyük bir salgın yükünde olmasaydık, 4 hafta önce kapatma yapmış olsaydık daha etkili olurdu ama bu evrede yetmeyecek. Çalışmaya çıkmak zorunda olan kesimlerin hiçbir şekilde korunmadığı ve gözetilmediği, zaruri haller yüzünden çalışamayan kesimlerin gözetilmediğini görüyoruz. Kapanma hiç yoktan iyidir tabii bir miktar etkisi olacaktır, bu etki bizi 5 bin sınırına getirir mi? 6-12 hafta kadar sürer. Çok daha etkili ve ideal kapanma çerçevesi çizilmeliydi."

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Kısa sürede etki zor

"Tam bir kapanma olmadığı anlaşılıyor ve 43 maddede istisnalar sıralanmış. Örneğin fabrikalar, inşaatlar çalışıyor. Vaka sayılarında ilk haftadan itibaren azalma gözlenebilir. Bu arada aşılamayı hızlandıracak ve varyantların durumunu saptayacak bir uygulamaya ihtiyaç var. Beden ve ruh sağlığımız için bu süre içinde evin yakınlarında dışarı çıkıp yürümek, hava almak önemli. Çünkü virüs asıl olarak kapalı ortamlardan bulaşıyor, açık ortamlardan değil."

Prof. Dr. Nilay Etiler: Bilimse olmalıydı

"Kapanmalar ve açılmalar bilimsel temele dayalı olmalı. Açılma süreçleri de 1 Mart’ta ya da geçen yıl 1 Haziran’da olduğu gibi birdenbire her yeri açma şeklinde olmamalı. Biz toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerin sürdürülmesini, onun dışında bütün faaliyetlerin durdurulmasını öneriyoruz. Tam kapanma yapılınca eğer gerekli sosyal ve ekonomik destekler sağlanmazsa toplumun alt-orta kesimlerine çok büyük zarar gelir."

Prof. Dr. Elif Dağlı: Kapanma denilemez

"Buna kapanma demek mümkün değildir. Ayrıca yine kısıtlamalar ramazana göre saat değiştirmektedir. Bu kararın bilimsel olarak temeli yoktur. Kapatılmayan hizmet sektörlerindeki çalışanların zaten hastalık riski yüksektir. Onlar için hızlıca aşı bulunmalıdır. Kapatılan sektörlerde çalışanların ise maddi desteksiz bırakılması, sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlayan destek sağlanmalıdır. Kararlar ekonomik ve turistik nedenlerle değil, insanların canı düşünerek alınmalıdır."