Hekimler bir yıl alt bölgede çalışacak

T24 - Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen birinci ve ikinci bölgelere atanan eğitim personeli, ihtiyaç duyulan dallarda daha alt bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.



Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik değişikliğiyle adaylar, tercih sırası belirterek, ilan edilen kadrolardan aynı kadro unvanında olmak kaydıyla en fazla 3'üne müracaat edebilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebiliyordu.



Yerleştirme sonucunda ilan edilen kadrolardan herhangi bir sebeple boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleşmeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ek yerleştirme yapılacak. Aynı ilan edilen kadroya atanma hakkı kazanan adayların atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılacak.



Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen birinci ve ikinci bölgelere atanan eğitim personeli, ilanda belirtilmiş olmak kaydıyla, ihtiyaç duyulan dallarda daha alt bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde, sınav puanı en düşük olandan başlayarak 1 yıl süreyle görevlendirilecek.