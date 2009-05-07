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Heidi Klum canlı yayında soyundu

Ünlü top model Heidi Klum canlı yayında soyundu

07 Mayıs 2009 03:00

Ünlü top model Heidi Klum canlı yayında soyundu

Heidi Klum canlı yayında soyundu - VİDEO
Heidi Klum fotoğrafları - FOTO GALERİ

Hollywood'un en ünlü komedyeni ve Talk Show'cusu olan ve aynı zamanda Lezbiyen olduğunu açıklayıp sansasyon yaratan Ellen Degeneres'in şovunda Heidi Klum'un soyunma sahneleri yürek hoplattı

Ünlü Talk Show' cu bir hayır kurumu yararına Heidi'nin elbiselerini bağışlayıp bağışlayamayacağını sordu ve ünlü model de 'sen ne zaman istersen' diye karşılık verince o an Heidi'nin şovu başladı.

Ünlü mankenin elbisesi bir internet sitesinde açık arttırmayla satışa sunuldu

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