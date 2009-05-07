Heidi Klum canlı yayında soyundu

Ünlü top model Heidi Klum canlı yayında soyunduHollywood'un en ünlü komedyeni ve Talk Show'cusu olan ve aynı zamanda Lezbiyen olduğunu açıklayıp sansasyon yaratan Ellen Degeneres'in şovunda Heidi Klum'un soyunma sahneleri yürek hoplattıÜnlü Talk Show' cu bir hayır kurumu yararına Heidi'nin elbiselerini bağışlayıp bağışlayamayacağını sordu ve ünlü model de 'sen ne zaman istersen' diye karşılık verince o an Heidi'nin şovu başladı.Ünlü mankenin elbisesi bir internet sitesinde açık arttırmayla satışa sunuldu