Heidi Klum: "Doğuştan romantiğim"

Dördüncü kez anne olan Heidi Klum, In Style dergisinin yeni sayısına kapak oldu ve dergiye, özel hayatının kapılarını açtı



Hem özel hayatı hem de işindeki başarılarıyla herkese dudak ısırtan Heidi Klum, her dönem güzel görünmeyi başarıyor. Klum, dördüncü çocuğu Lou Sulola'yı doğurduktan sonra hastaneden skinny jean pantolonuyla çıkarak kadınları kıskançlıktan çatlattı. İngiliz şarkıcı eşi Seal'le rüya gibi bir evlilik yaşayan ve aşklarını ilk günkü gibi taze tuttuklarını söyleyen ünlü model, yeni sayısına kapak olduğu In Style dergisine, özel hayatıyla ilgili konuştu. İşte Klum'un anlattıkları:

Kızım Lou'nun doğumundan sonra eşim bana doğum hediyesi olarak, mavi safir bir yüzük hediye etti. Seal hep küçük sürprizler yaparak beni şaşırtmayı ve aşkımızı canlı tutmayı başarır.

Şu sıralar tüm vaktimi emzirme programıma göre ayarlıyorum. Önceliğim yeni doğan bebeğimin ihtiyaçları.



Dört kere hamilelik sürecini yaşadım ve her seferinde 20 kilodan fazla aldım. O dönemlerde hep giyicek şık kıyafetler bulmakta zorlandım, bu nedenle hamile koleksiyonları hazırlamaya karar verdim.

Hamile olduğunuz zaman etrafınızdaki her şey sevgiyle ilgili oluyor. Her olaya bakış açınız değişiyor. Herkes sizi ve bebeğinizi seviyor, bu çok özel.

Eşim Seal tam bir İngiliz, sıcak çayını eline alıp saatlerce sohbet etmek en büyük keyfi.

Çok pozitif ve düşünceli bir eşe sahibim, hatta çoğu zaman olaylara bakış açısı benden daha yumuşak.

Seal'in benim için yaptığı en güzel sürprizler, bana yazdığı şarkılar. Ben doğuştan romantik biriyim ve bunlardan çok etkileniyorum. Ama pırlantaları sevdiğimi de itiraf etmeliyim!

En çok sevdiğim ülke İtalya. İtalyanlar her şey hakkında çok tutkulu insanlar; yemeklere, şaraplara, mimariye ve aşka duydukları tutku inanılmaz.

En sevdiğim içki şampanya, en çok sevdiğim çiçekse gül.