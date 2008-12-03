'Heidi' ile uyum kolaylaşacak

Amasya’da bir ilköğretim okulunca kırsal kesimden eğitim için kentlere giden öğrencilerin yaşadığı adaptasyon sorunlarının aşılması amacıyla hazırlanan AB destekli "Heidi’nin Eğitim Macerası" projesi uygulamaya konuldu.



Ziyaret Beldesi İlköğretim Okulu’nca hazırlanan, Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans destekli Comenius Okul Projeleri kapsamında AB tarafından kabul edilerek 23 bin avro destek verilen, Türkiye, İtalya, Romanya, Slovakya ile Polonya’nın katıldığı projenin tanıtım ve değerlendirme toplantısı, okul salonunda yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, projenin, kültür alışverişi, kırsalda yaşayıp büyük şehirde eğitime devam edecek öğrencilerin sorunlarının belirlenip çözüme kavuşturulması bakımından önemli olduğunu söyledi. Proje koordinatörü ve Ziyaret Beldesi İlköğretim Okulu bilişim teknolojileri öğretmeni Firdevs Süren ise projeyi 2 yılda hazırladıklarını belirterek, "Merkezi yerlere eğitim için giden öğrencilerin yaşadığı sorunlar araştırılarak, bunlara çözüm yolları üretilmeye çalışılacak. Her öğrencimiz çizgi film karakteri Heidi gibi eğitim uğruna birçok zorluğa göğüs germektedir" dedi.



Avrupa okullarındaki farklı uygulamaların görülmesi ve paylaşılan sorunlara çözüm bulunması amacıyla 2 yıllık dönemde çalışma yapılacağını bildiren Süren, kişisel gelişimin desteklenmesi ve motivasyonun artırılması için 18 öğrenci ve 6 öğretmenin ocak ayında Polonya’ya gideceğini kaydetti.



Toplantıya, Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, Okul Müdürü Cengiz Telli, şube müdürleri ve proje temsilcileri de katıldı.





