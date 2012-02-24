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Dünya

'Heidelberg'e göre Türkiye savaşta

Araştırmaya göre, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'ten bu yana çatışma ve savaşların en üst seviyeye çıktığı yılın 2011 olduğu belirtildi.

24 Şubat 2012 15:41

T24 - Alman Heidelberg Enstitüsü, düzenli olarak yayımladığı yıllık "Uluslararası Çatışma Araştırması'nda Türkiye'yi 'savaş'ta olan ülkeler arasında gösterdi.
 
Araştırmaya göre, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'ten bu yana çatışma ve savaşların en üst seviyeye çıktığı yılın 2011 olduğu belirtildi.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Heidelberg Enstitüsü "2011 Yılının Çatışma Bölgeleri" haritasını çıkardı. Dünya haritası üzerinde 2011'de savaşın yaşandığı ülkeler "kırmızı" renkle işaret edildi.

Haritaya göre, Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, Burma, Yemen, Somali, Mısır, Libya, Sudan, Nijerya, Fildişi Sahilleri ve Meksika ile birlikte Türkiye savaş içinde olan ülkeler arasında yer aldı.

Araştırmada 2010 yılında Türkiye'de PKK ile üst seviyede bir çatışmanın yaşandığı iddia edilerek, bu durumun 2011 yılında savaşa dönüştüğü savunuldu. PKK'nın geçtiğimiz şubat ayında "ateşkes"i sona erdirerek çatışmaya başladığı ve bunun sonucunda geçtiğimiz ağustos ayında Türk ordusunun büyük bir operasyona imza attığı vurgulandı.

Heidelberg Enstitüsü raporunda, 2010 yılında dünya çapında savaş olarak adlandırılabilecek 6 büyük çatışmanın yaşandığını ancak 2011 yılında bu sayının 14'e çıktığını belirtti.


'Arap baharı bizim için de sürpriz oldu'

Raporun yayınlanmasının ardından açıklama yapan Heidelberg Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Stephan Giersdorf, 2011 yılında dünya genelinde fazla çatışma yaşanmasında "Arap Baharı"nın etkisinin olduğunu söyledi. "Arap Baharı"nin başlamasının kendileri için de sürpriz olduğunu belirten Giersdorf, Libya ve Suriye gibi ülkelerde çatışmaların devam ettiğin belirtti.

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