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BBC Türkçe

Heidelberg'de araba yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Almanya'da yaşanan olayda kiralık arabadan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan ve bıçağı olduğu belirtilen saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalandı. Alman polis, "terör saldırısından şüphelenilmediğini" açıkladı.

25 Şubat 2017 23:39

Almanya'nın Heidelberg kentinde, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu üç kişi ağır yaralandı.

Olayın ardından kiralık arabadan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan ve bıçağı olduğu belirtilen saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalandı.

Hastaneye kaldırılan saldırganın amacı bilinmiyor.

Polis sözcüsü Norbert Schaetzle, Alman medyasının saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yolundaki haberleri doğrulamadı ancak "terör saldırısından" şüphelenilmediğini ve bu kişinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyledi.

Aralık'ta Berlin'de bir kamyonun Noel pazarında kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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