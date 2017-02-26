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Deutsche Welle

Heidelberg saldırısıyla ilgili incelemeler sürüyor

Almanya'nın Heidelberg kentinde cumartesi günü düzenlenen saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor. Şimdiye dek saldırının terör eylemi olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

26 Şubat 2017 16:47

Almanya'nın Heidelberg kentinde cumartesi günü kullandığı aracı yayaların üzerine süren bir saldırgan, kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulmuştu. Saldırıda bir kişi ölmüş, iki kişi ise hafif yaralanmıştı.

Cumartesi günü öğle saatlerinde kent merkezinde düzenlenen saldırıda, 35 yaşındaki saldırgan kullandığı aracı bir grup yayanın üzerine sürmüştü. Olayda ağır yaralanan 73 yaşındaki bir yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 29 ve 32 yaşlarındaki iki yaya ise saldırıdan hafif yaralarla kurtulmuştu.

35 yaşındaki saldırgan olayın ardından elinde bir bıçakla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulmuştu.

Emniyet yetkilileri saldırganın Alman vatandaşı olduğunu ve saldırıdan kullanılan aracın kiralık bir araç olduğunu açıkladı. Saldırganın cumartesi günü ameliyata alındığı, halen hastanede tedavi altına bulunduğu bu nedenle henüz ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

Heidelberg Belediye Başkanı Eckart Würzner, Rhein-Neckar-Zeitung'a yaptığı açıklamada olayın kendilerini derinden sarstığını kaydetti. Würzner şimdilik karnaval kapsamında salı günü yapılacak kutlamaların iptalinin söz konusu olmadığını, ancak emniyet yetkililerinden gelecek bilgilere göre bu durumun değişebileceğini belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/BW/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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