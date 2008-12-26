Hediyeniz 'umut' olsun

Yeni yılda sevdiklerinize içten duygularla alacağınız küçük bir hediye, maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimini yarıda bırakmış bir öğrenciye, tedavi olamayan lösemi hastası bir çocuğa ya da korumanıza muhtaç doğaya "umut" olabilir.



Yeni yılda sevdiklerinize içten duygularla alacağınız küçük bir hediye, maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimini yarıda bırakmış bir öğrenciye, tedavi olamayan lösemi hastası bir çocuğa ya da korumanıza muhtaç doğaya "umut" olabilir.



Sevdiklerinize UNICEF’in hazırladığı hediyelerden alarak, Türkiye’deki korunmaya muhtaç çocuklara yardımda bulunabilirsiniz. UNICEF’in savaştan ve yoksulluktan etkilenen çocuklara yardım toplanması amacıyla hazırladığı tebrik kartları, yıllardır dünyanın dört bir yanına ulaştırılarak özel günleri renklendiriyor. Ünlü sanatçıların fotoğraflarının da kullanıldığı tebrik kartlarının yanı sıra UNICEF’in hediyelikleri arasında birbirinden güzel mumlar, yılbaşı süsleri, çeşit çeşit ajandalar, dünyanın çeşitli bölgelerinde çekilmiş fotoğrafların kullanıldığı takvimler, not defterleri, kırtasiye ürünleri, fotoğraf çerçeveleri, tişörtler ve oyuncak hayvanlar bulunuyor. Türkiye’de yapılacak yardımlar, sadece UNICEF’in Türkiye’de "Çocuklar için birleşin" sloganıyla yürüttüğü kampanyalarda kullanılıyor. Sevdiklerinize UNICEF’in hazırladığı hediyelerden alarak "Okul Ekiyoruz", "Haydi Kızlar Okula", "Aşılama Kampanyası", "Sokak Çocukları Kampanyası" ve "Çocuk Dostu Kentler" projelerine destek verebilirsiniz.



Yeni yılda dostlarını veya müşterilerini armağanlarla sevindirirken aynı zamanda eğitime destek olmak isteyenler, sevdiklerine Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) yeni yıl için hazırladığı ilgi çekici ürünlerden hediye edebilir. Bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yeni yıl için birbirinden anlamlı hediye seçenekleri sunuyor. Büyük dayanışmanın bir parçası olduğunuzu hissettirecek armağanlarla çocukların yarınlarına ve aydınlık bir Türkiye’ye destek olabilirsiniz.



Güzel dilekleri, tabiatın eşsiz güzelliklerini yansıtan koleksiyonlardan oluşan TEMA kartlarıyla da iletmek mümkün. Böylece hem sevilenlerin özel günleri farklı bir şekilde kutlanırken hem de geliri TEMA Vakfının ağaçlandırma projelerinde kullanılan TEMA kartlarını satın alarak doğaya bir armağan verme şansı yakalanabiliyor. TEMA, her yıl doğa ve çevre konulu yeni bir katalog hazırlayarak doğaseverlerin beğenisine sunuyor. Bu yıl katalogda tanınmış sanatçıların resim ve fotoğraflarının yanı sıra karikatür çalışmaları da bulunuyor. 50’şerli paketler halinde satışa sunulan kartpostalların fiyatı 35 YTL. İsteyen kartpostal ve zarf üzerine şirketinin logosunu da bastırabiliyor. Elde edilen gelir TEMA Vakfı çalışmalarında kullanılıyor. Sevdiklerinize TEMA markalı organik ürünlerin bulunduğu sepetlerden hediye ederek vakfın kırsal kalkınma projelerine de destek olabilirsiniz. Türkiye’de 84 ağaçlandırma projesi üzerinde çalışan ve bugüne kadar yaklaşık 4 bin 278 hektar alanda 5 milyon 339 bin 170 bin fidan dikilmesini sağlayan TEMA Vakfı, özellikle erozyona maruz bölgelerde, kaybolan yeşil örtünün, yaban hayatının ve ekolojik dengenin yeniden kazandırılmasına katkıda bulunuyor.



Özürlüler Vakfı da Türkiye nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engellilerin tek hayalinin "sıradan bir yaşam sürmek" olduğunu vurguluyor. Türkiye’deki engellilerin çoğunun çocuk olduğu belirtilirken engellilerin engelsiz bir yaşama kavuşmalarına yardımcı olabilmek için hazırladıkları hediyelerden birini seçmek yeterli. Hediyelikler arasında yer alan metal kalemler oldukça dikkat çekiyor.



YENİ yılda sevdiklerinize Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfının (İZEV) hazırladığı hediyelerden alarak zihinsel engelli öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonuna katkıda bulunabilirsiniz. İZEV, yeni yılda farklı hediye arayanlar için özel seçenekler hazırladı.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) çalışmalarına destek olmak isteyen yardımseverler ise geliri tamamen vakfın doğa koruma çalışmalarına ayrılan hediyelik eşyalardan satın alabilir. Vakfın logosunun bulunduğu panda baskılı tişörtler, kupalar ve kitap ayraçları gibi hediyelik ürünlerin yanı sıra kurumlara özel olarak hazırlanan "kurumsal yılbaşı tebriği"ni satın alarak vakfa katkıda bulunulabiliyor.



