Hediyelik eşya çaldılar, sınır dışı edildiler

T24- Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, bir dükkandan 10 lira değerinde hediyelik eşya çaldığı ileri sürülen Rus kız kardeşler Oxana Medvedera (25) ve İrina Medvedera (20) sınır dışı edildi.
İddiaya göre geçen pazar bir hediyelik eşya dükkanına giren Oxana ve İrina kardeşler, ellerindeki fermuarı açık plaj çantasına gizlice 7 TL değerinde ‘tabbox’ denilen Osmanlı motifleri ile süslü hap kutusu ve 3 TL değerinde nazar boncuklu bileklik koydu. Durumu fark eden işyeri sahibi polis çağırdı. Aramada hap kutusu ve bileklik bulununca Medvedera kardeşler gözaltına alındı. Marmaris
’e 3 gün önce 10 günlük tatil için gelen kardeşler daha sonra sınırdışı edildi.