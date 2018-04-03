'Hediye kazandınız' dediler, telefon yerine bir şişe su gönderdiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde cep telefonuna \'Hediye kazandınız\' mesajı gelen Metin Üçkardeş, verilen telefon numarasını arayıp akıllı cep telefonu kazandığını öğrendi. Bir süre sonra kargoyla gelen paketi 100 lira ödeyip teslim alan Üçkardeş, paketi açınca dolandırıldığını anladı. Paketten su ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı.

Süleymaniye Mahallesi\'nde oturan Metin Üçkardeş, cep telefonuna gelen \'Tebrikler, ücretsiz kazandığın akıllı cep telefonunu almak için acil ara\' mesajında belirtilen numaraya aradı. Kargo ile gelecek hediye cep telefonunu sabırsızlık içerisinde bekleyen Üçkardeş, kargosunu teslim aldıktan sonra dolandırıldığını anladı. 100 lira ödeyerek teslim aldığı paketi açan Metin Üçkardeş, kutunun içerisinden bir şişe su ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen hap çıkınca şoke oldu.

\'MERAK ETTİM\'

Kendisine son model bir cep telefonu ile bitkisel set geldiğini sanan Metin Üçkardeş, “Bu mesaj telefonuma birçok kez geldi. Artık dayanamayıp merak ettim ve kargo bedelini ödeyerek teslim aldım. Gelen mesajda son model telefon ve bitkisel set hediye kazandığım yazıyordu. Ben bu mesajı okuduktan sonra aramamı istedikleri numarayı aradım. Karşıma ilk önce \'Kalite standartları gereği konuşmalarımız kayıt altına alınacaktır\' diye sesli mesaj çıktı. Daha sonra telefonda karşıma bir kadın çıktı. Bana ‘hediye kazandınız\' diye bir mesaj geldi dedim. \'Tamam beyefendi sizi biz aradık\' dedi. Daha sonra da kargo geldi. Ben kargoyu 100 lira ödeyerek teslim aldım. Paketi açınca içinden bir şişe su ve ilaçlar çıktı” dedi.

KARGO PAKETİNİ AÇTIĞI İÇİN İADE ALMADILAR

Dolandırıldığını anladıktan sonra kargoyu iade etmek için gittiğini anlatan Üçkardeş, “Ben bunları iade etmek istiyorum, çünkü aldatıldım dedim. Ancak PTT yetkilileri paketi açtığım için iade alamayacaklarını söylediler. Ben mağdur oldum. Kimse mağdur edilmesin. Benim gibi vatandaşlar cezbedici mesajlara inanmasın” diye konuştu.



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