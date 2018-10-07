Hediye çiçekleri sattırdı, ilçe sakinine boya sandığı aldırdı

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Aybastı ilçesi Kaymakamlığı\'na atanan Yusuf Beran Vuran, makama tebrik amacıyla gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle aldırttığı ayakkabı boya sandığını, daha önce talepte bulunan ilçe sakini Nihat Güç\'e hediye etti.

İçişleri Bakanlığı\'nın son kararnamesiyle Ordu\'nun Aybastı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Yusuf Beran Vuran, makamına tebrik için gönderilen çiçekleri ilçede bulunan bir çiçekçiye satılması ve elde edilen gelirin ilçede ihtiyaç sahiplerine verilmesini istedi. Kaymakam Vuran\'ın talimatıyla satılan çiçeklerden elde edilen gelirin bir kısmı ile daha önce ayakkabı boya sandığı talebinde bulunan Nihat Güç\'e boya sandığı alındı. Kaymakamlık yetkilileri, çiçeklerin geliriyle alınan boya sandığını, ilçe sakinlerinden Nihat Güç\'e hediye etti. Kaymakam Vuran, kendisine hediye edilen yeni sandığıyla çalışmaya başlayan Güç\'ü ziyaret etti, bol kazançlar temennisini iletti, işlerinde kolaylıklar diledi. Boya sandığına kavuşan Nihat Güç ise Kaymakam Vuran\'a teşekkür etti.

Makama çiçek gönderen vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yusuf Beran Vuran, çiçeklerin satışından elde edilen gelirle vatandaşların küçük de olsa taleplerini yerine getirdiklerini belirti. Kaymakam Vuran, “Göreve başladığımda, kendi geçimini sağlamak amacıyla vatandaşımız şahsımdan bir ayakkabı boyası sandığı talep etmişti. Bu boya sandığı ile kendi ekmeğini kazanıp ailesine bakmak istediğini dile getirmişti. Aynı zamanda Aybastı\'da göreve yeni başlamam dolayısıyla nezaket gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile esnaflarımızdan hayırlı olsun çiçekleri gelmekteydi. Bu çiçekler makamda kaldığı sürece belki de bakımı gereği gibi yapılmayacak ve solacaktı. Biz de çiçekleri bir çiçekçiye uygun fiyatla satıp vatandaşımızın talebini karşılamayı düşündük, çiçekleri satıp, kendisine bu boya sandığını temin ettik. Bu şekilde bir vatandaşımızın küçük de olsa bir talebi karşılanmış oldu\" dedi.



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