Hedefteki 25 belediye

Yerel
seçimde hedef illeri belirleyen anamuhalefet partisi, “kazanma şansı
yüksek iller” ve “adaya bağlı iller” listesi yaptı. CHP en az 25 ili
almak istiyor.
CHP üst yönetimi, günlerdir yaptığı toplantıların
ardından yerel seçimlerdeki hedef illeri belirledi. İller, “Kazanma
şansı yüksek” ve “İyi aday, iyi çalışma ile kazanılabilecek” olarak
ikiye ayrıldı. “Kazanma şansı yüksek” iller listesinde, CHP’li olan
2’si Büyükşehir olmak üzere 8 il belediyesine, 17 il daha eklendi ve il
sayısı 25’e çıkarıldı. “İyi aday ve iyi çalışma ile kazanılması
olasılığı bulunan il” sayısı ise 9 olarak belirlendi.
Yeni hedefler
CHP,
üç büyük şehirden İzmir’i bu seçimde de alacağına kesin gözüyle
bakıyor. İstanbul ve Antalya ise “İyi aday ve iyi çalışma ile
kazanılabilecek” iller arasında gösteriliyor. İstanbul’da mevcut
başkanlıklara Büyükşehir başta olmak üzere yenilerini ekleyerek 25
ilçe, Ankara’da da Çankaya, Ayaş ve Elmadağ’a Büyükşehir ve 3 ilçeyi
daha ekleyerek başkan sayısını attırmak için plan yapılıyor. İzmir’de
ise Büyükşehir ve mevcut belediyelere, Buca ile SHP’li Dikili’nin
eklenmesi hedefleniyor.
Kazanma şansı yüksek iller
CHP
tarafından “Kazanma şansı yüksek” merkezler olarak belirlenen iller
şunlar: Artvin, Trabzon, Giresun, Ankara, Sinop, Bartın, Zonguldak,
Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Mersin, Adana,
Gaziantep, Burdur, Bilecik, Çorum, İzmir, Tunceli, Kars, Hatay, Yalova
ve Kırşehir.
İyi aday ve iyi çalışmaya bağlı iller
Kazanılması
“iyi aday ve iyi çalışmaya” bağlı görülen iller ise şöyle: İstanbul,
Antalya, Samsun, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Ardahan, Iğdır.
CHP
yönetimi, İstanbul’da İl Başkanı Gürsel Tekin ya da Grup Başkanvekili
Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışa girecek. Antalya’da adayını belirleyen
CHP, iyi bir çalışma ile kazanmayı umut ediyor. Aydın’da, eski başkan
Hüseyin Aksu’nun yeniden aday gösterileceği konuşulurken, ilk kadın
büyükşehir adayı Sena Kaleli ile yarışa girilen Bursa’da da seçimin
kazanılması düşüncesi hakim.
CHP, çok zayıf olduğu Doğu ve
Güneydoğu illerine ayrı bir önem veriyor. Bu bölgelerdeki illerde
prestij kazanma peşinde olan CHP, Tunceli’de Kamer Genç’in de desteği
ile seçimi alacağına inanıyor.
Kars, Iğdır ve Ardahan’a göz
diken CHP, Kars’da AKP’li Başkan Naif Alibeyoğlu’nun katılımı ile güç
kazandı. Bu dört il dışındaki illerde de oy arttırmak için en uygun
adayları bulmaya çalışan CHP, bölgedeki aşiretlerle de görüşmeler
yapıyor.