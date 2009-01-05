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Politika

Hedefteki 25 belediye

Yerel seçimde hedef illeri belirleyen CHP, “kazanma şansı yüksek iller” ve “adaya bağlı iller” listesi yaptı.

05 Ocak 2009 02:00

Yerel seçimde hedef illeri belirleyen anamuhalefet partisi, “kazanma şansı yüksek iller” ve “adaya bağlı iller” listesi yaptı. CHP en az 25 ili almak istiyor.

CHP üst yönetimi, günlerdir yaptığı toplantıların ardından yerel seçimlerdeki hedef illeri belirledi. İller, “Kazanma şansı yüksek” ve “İyi aday, iyi çalışma ile kazanılabilecek” olarak ikiye ayrıldı. “Kazanma şansı yüksek” iller listesinde, CHP’li olan 2’si Büyükşehir olmak üzere 8 il belediyesine, 17 il daha eklendi ve il sayısı 25’e çıkarıldı. “İyi aday ve iyi çalışma ile kazanılması olasılığı bulunan il” sayısı ise 9 olarak belirlendi.

Yeni hedefler

CHP, üç büyük şehirden İzmir’i bu seçimde de alacağına kesin gözüyle bakıyor. İstanbul ve Antalya ise “İyi aday ve iyi çalışma ile kazanılabilecek” iller arasında gösteriliyor. İstanbul’da mevcut başkanlıklara Büyükşehir başta olmak üzere yenilerini ekleyerek 25 ilçe, Ankara’da da Çankaya, Ayaş ve Elmadağ’a Büyükşehir ve 3 ilçeyi daha ekleyerek başkan sayısını attırmak için plan yapılıyor. İzmir’de ise Büyükşehir ve mevcut belediyelere, Buca ile SHP’li Dikili’nin eklenmesi hedefleniyor.

Kazanma şansı yüksek iller

CHP tarafından “Kazanma şansı yüksek” merkezler olarak belirlenen iller şunlar: Artvin, Trabzon, Giresun, Ankara, Sinop, Bartın, Zonguldak, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Mersin, Adana, Gaziantep, Burdur, Bilecik, Çorum, İzmir, Tunceli, Kars, Hatay, Yalova ve Kırşehir.

İyi aday ve iyi çalışmaya bağlı iller

Kazanılması “iyi aday ve iyi çalışmaya” bağlı görülen iller ise şöyle: İstanbul, Antalya, Samsun, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Ardahan, Iğdır.

CHP yönetimi, İstanbul’da İl Başkanı Gürsel Tekin ya da Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışa girecek. Antalya’da adayını belirleyen CHP, iyi bir çalışma ile kazanmayı umut ediyor. Aydın’da, eski başkan Hüseyin Aksu’nun yeniden aday gösterileceği konuşulurken, ilk kadın büyükşehir adayı Sena Kaleli ile yarışa girilen Bursa’da da seçimin kazanılması düşüncesi hakim.

CHP, çok zayıf olduğu Doğu ve Güneydoğu illerine ayrı bir önem veriyor. Bu bölgelerdeki illerde prestij kazanma peşinde olan CHP, Tunceli’de Kamer Genç’in de desteği ile seçimi alacağına inanıyor.

Kars, Iğdır ve Ardahan’a göz diken CHP, Kars’da AKP’li Başkan Naif Alibeyoğlu’nun katılımı ile güç kazandı. Bu dört il dışındaki illerde de oy arttırmak için en uygun adayları bulmaya çalışan CHP, bölgedeki aşiretlerle de görüşmeler yapıyor.

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