Hedefte deri fabrikası var

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İşlem üç hafta sürüyor









Sonrakİ hedefi makineleri piyasaya sürebilmek









Denek olarak kullanılan hayvanları da kurtarması hedefleniyor







Deutsche Welle'nin haberine göre, yeni gelişmeyle birlikte binlerce maymun, fare ve sıçan ise denek olarak kullanılmaktan kurtulacak. Deri fabrikasının orta vadede cilt kanserine yakalanan hastalar için de deri üretmesi planlanıyor. Fraunhofer Enstitüsü Hücre Sistemi Bölümü Başkanı Profesör Heike Walles, biyolojiye ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını anlatıyor.Walles, “Ben küçük bir köyde büyüdüm ve hep ormanda oynardım. Bir akşam bir sürü sümüklü böcek topladım. Nasıl üredikleri ilgimi çekiyordu. Annem ile babam sümüklü böcek dolu kartonu görünce odama sokmamı yasakladı. Ben de kutuyu gizlice odama kaçırıp bütün gece sümüklü böcekleri gözlemledim. Ertesi gün odamda yerler sümük izlerinden geçilmiyordu. Annem çılgına döndü" diyor.Heike Walles üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Hannover Tıp Fakültesi'nde genç profesör unvanı aldı. Walles özellikle, doku mühendisliği alanında canlı hücrelerden doku oluşturma çalışmalarına başladı. Hastaların hücrelerinden nefes borusu ve damar kapakçıkları üretebilmek için araştırmalar yaptı. Sonra uzun çalışmaların sonucunda, doku mühendisliği yöntemlerinin çok uzun süreli ve karmaşık; üretimin ise az ve pahalı olduğu sonucuna vardı. Walles, seri doku üreten tam otomatik bir makine geliştirme fikrinin de böyle doğduğunu söylüyor.Profesör Heike Walles, Stuttgart'taki Fraunhofer Enstitüsü'nde doku mühendisleri ile doğa bilimcilerden bir ekip oluşturdu. Bu ekibin çalışmaları sonucu ortaya çıkan doku üretim teknolojisinin işlemi üç hafta sürüyor. Dünyada ilk kez bir makine seri olarak, bir ayda mektup zarfı büyüklüğünde beş bin deri parçası üretebiliyor.Walles, "Bu keşif dünyasında en güzel anlardan biriydi: Makinenin önünde durup, onun çalışmasını ve gerçekten üretim yapabilmesini izlemek! Bu benim için de çok etkileyici bir andı. İlk kez bunun gerçekleşebileceğini gösterdik" diyor.Profesör Walles'ın bir sonraki hedefi bu doku üretim makinelerini piyasaya sürecek düzeye getirmek. Walles bu yolla deri rahatsızlığı olan pek çok kişinin fayda sağlamasını amaçlıyor: "Benim kişisel arzum bu makinelerin bir gün hastanelerde yer alması ve organ üretebilmesi. Bunu en geç beş yıl içinde gerçekleştirebiliriz" dedi.Profesör Heike Walles, 2009 yılı sonundan bu yana Würzburg Üniversitesi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Kürsüsü Başkanlığı'nı da yürütüyor. Heike Walles, "Yeni yöntemlerimiz uzun vadede pek çok hayvan deneylerinin yerini alacak. Bu hayvanları korumakla kalmayacak, yeni bir ilaç üretildiğinde insan organlarının nasıl tepki gösterdiği konusunda daha emin olabileceğiz" şeklinde konuşuyor.Profesör Heike Walles yeni araştırma merkezinin kanserle mücadelede de önemli ilerlemeler sağlayacağını umuyor. Walles, tümörlerin nasıl oluştuğu ve yayıldığını anlayabilmek için tümör hücreleri de üretiyor.