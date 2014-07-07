Hedeflere bir yıl kala dünyanın hali



Birleşmiş Milletler pazartesi günü New York'ta, 2000 yılında belirlenen ve 2015 yılına kadar ulaşılması planlanan Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne dair raporunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin, insanlık onuru, eşitliği ve adalet için güvence vaat ettiğini ve dünya genelinde açlıkla mücadeleyi kapsadığına dikkat çekti.

Raporda, hedeflerin ulaşılmasına sadece bir yıl kala kaydedilen aşamalar ve eksikliklere yer verildi.

2015 Binyıl Kalkınma Hedefleri raporuna göre, dünya genelindeki en büyük sorunun, tuvalet ve içme suyuna erişmde olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde halihazırda yaklaşık 1 milyar insanın tuvalete erişimi bulunmuyor. Bu sayılara göre, 2015 yılına kadar dünya nüfusunun ancak yüzde 75'inin sıhhi tesisata kavuşturulması hedefinin tutturulması ancak çok büyük yatırımlarla mümkün olabilecek.

Tuvalet erişimi olmaması ve bununla birlikte başgösteren sağlık sorunlarının en fazla Güney Asya ve Afrika'yı etkilediği belirtiliyor. Dünya genelinde tuvalet erişimi olmayanların yüzde 82'si Hindistan ve Nijerya gibi nüfusu yüksek ülkelerde yaşıyor. Raporda, tuvalet ve içme suyuna erişimi olmayan her on kişiden yedisinin, kırsal kesimlerde yaşadığına dikkat çekiliyor.

2013'te 300 bin kadın öldü

Raporda, anne ve çocuk sağlığına yönelik de önemli eksiklikler olduğuna dikkat çekiliyor. 2013 yılında en az 300 bn kadının hamilelik ya da doğum sırasında hayatını kaybettiği bildiriliyor. Küçük çocuklarda ise başlıca ölüm sebeplerinin zatürre ya da ishal olduğuna yer veriliyor.

Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında 2015 yılına kadar anne ölümlerinin dörtte üç, çocuk ölümlerini ise üçte iki oranında azaltılması hedefleniyor.

'Çocuklar gelişemiyor'

BM raporunda, dünya genelinde beş yaş altındaki çocukların yüzde 25'inin gelişimlerinin zarar gördüğü ve yaşlarına göre oldukça küçük kaldıklarına dikkat çekiliyor. 1990 yılına göre, yüzde 40'lık bir gerileme olsa da dünya genelinde hala 162 milyon çocuğun kronik yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Rapora göre, bazı hastalıklarla mücadelede ise başarı elde edildi. Özellikle sıtma ve verem oranlarında düşüş olduğuna yer veriliyor. Buna göre, 2000 ila 2002 yılları arasında en az 3 milyon 300 bin kişinin sıtma ile mücadele kapsamında ölümden kurtarıldığı belirtildi. Aynı zamanda HIV hastalarının ilaçlara erişiminin artığına yer veriliyor.

BM'nin açlık ve yoksullukla mücadele kapsamında da başarı elde ettiği belirtildi. Rapora göre, 1990 yılına kıyasla en az 700 milyon insan daha az yoksullukla mücadele ediyor.