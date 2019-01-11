“Hedefler İçin İş Dünyası Platformu” kuruldu

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP, Türkiye’de Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışacak dünyanın ilk özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş “Hedefler İçin İş Dünyası Platformu”nu kurdu.

Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alacak Platform ile işletmelerin uzun vadeli başarısı güvence altına alınırken, Türk iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkılarının da artırılması hedefleniyor.

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP’nin ortak girişimiyle kurulan platformun mutabakat zaptı, Grand Hyatt İstanbul Oteli’nde düzenlenen toplantı ile imzalandı. Toplantıya, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, UNDP Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ile BM Mukim Koordinatörü Irena Vojáčková-Sollorano katıldı.

Toplantıda konuşan Ümit Boyner, Birleşmiş Milletler\'in 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini benimsediğini hatırlatarak, “Geçtiğimiz dört yılda küresel performansımıza bakarak karamsar olmakla birlikte, diğer yandan elimizdeki imkanları göz önünde bulundurduğumuzda ‘evet’, bunları hala gerçekleştirebiliriz. Küresel hedeflerin belki de önemli unsuru, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği mottosundan hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini ön plana çıkarması. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil edebilirsek, evet, başarabiliriz.

“Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok. Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye’de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP’nin geniş küresel ağını bir araya getiren bu Platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı, beşeri sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor.

“Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen “Think Do Tank” kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM’nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını ‘teşhis’ ederken; eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “İş dünyası liderleri olarak kurumlarımızın dört duvardan ibaret olmadığını biliyoruz. Artan sorumluluklarımızın ve etki alanımızın potansiyelinin de farkındayız. Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini, yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebiliriz. Hedefler için İş Dünyası platformunu iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçmesi için diğer paydaşlar ile farklı işbirlikleri kurması ve çözümün ortağı olması hayali ile kuruyoruz.” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada, platform ile ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası olan özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini söyledi ve devam etti, “Platform ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED’in Anadolu’ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz.”