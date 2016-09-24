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Bilim / Teknoloji

Hedefi takip edebilen mermi geliştirildi

ABD'de hedefi takip etme kabiliyetine sahip mermi geliştirildiği bildirildi

24 Eylül 2016 00:24

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), havadayken manevra yapabilen 50 kalibrelik bir mermi geliştirdi.

DARPA'dan yapılan açıklamada, ateşlendikten sonra yön değiştirebilen merminin, takip özelliğine sahip "gerçek zamanlı optik kılavuz sistemi" kullanılarak tasarlandığı belirtildi.

Kılavuz sisteminin, hava koşulları ve hedefin hareketleri gibi dış etkenlere rağmen keskin nişancıların tam isabet şansını yükselttiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ordu mensubu keskin nişancılar için, Afganistan'da sıklıkla görülen tozlu ve rüzgarlı arazi gibi uygunsuz koşullarda hareketli hedefleri ele geçirmek, mevcut teknolojiyle çok zor." ifadesi kullanıldı.

DARPA, güdümlü keskin nişancı mermilerinin tanıtımını ilk kez 2014 yılında yapmıştı. İlk canlı atış denemeleri geçen yıl gerçekleştirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), havadayken manevra yapabilen 50 kalibrelik bir mermi geliştirdi.

DARPA'dan yapılan açıklamada, ateşlendikten sonra yön değiştirebilen merminin, takip özelliğine sahip "gerçek zamanlı optik kılavuz sistemi" kullanılarak tasarlandığı belirtildi.

Kılavuz sisteminin, hava koşulları ve hedefin hareketleri gibi dış etkenlere rağmen keskin nişancıların tam isabet şansını yükselttiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ordu mensubu keskin nişancılar için, Afganistan'da sıklıkla görülen tozlu ve rüzgarlı arazi gibi uygunsuz koşullarda hareketli hedefleri ele geçirmek, mevcut teknolojiyle çok zor." ifadesi kullanıldı.

DARPA, güdümlü keskin nişancı mermilerinin tanıtımını ilk kez 2014 yılında yapmıştı. İlk canlı atış denemeleri geçen yıl gerçekleştirilmişti.

 

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hedefi takip edebilen mermiabdİleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı

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