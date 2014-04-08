Hedef Mars



Uluslararası Uzay İstasyonu, yeryüzünden 400 kilometre yükseklikteki yörüngesinde seyrediyor. Astronotlar 2000 yılından bu yana istasyonda çalışma yapıyor.

Alexander Gerst da uzay istasyonunda üstleneceği görev için hazırlıklarını sürdürüyor.

Jeofizikçi ve astronot Alexander Gerst, "Eskiden insanlar sahilde gözlerini ufuk çizgisine dikip 'acaba orada ne var' diye sorardı. Bunun yanıtını bulmak için gemilerle yola çıktılar. Uzay yolculukları da aynen böyle. Keşfetmek, insanoğlunun büyük tutkusudur" diyor.

Eğitimin önemli bölümü Houston'daki Uzay Merkezi'nde yapılıyor. Her türlü manevra dört dörtlük oturuncaya dek defalarca tekrarlanıyor. Uzayda hata yapma lüksü olmuyor!

Gerst, 4 yıldır göreve hazırlanıyor. Saatlerini uzay giysileri içinde geçiriyor.

Gerst, "Eğitim programının en zor bölümlerinden biri de bu. Aralıksız 6-7 saat bunların içindesiniz. Uzay elbisesinin içindeki basınç, atmosferin üçte biri kadar. Her hareket ve manevra elle tenis topu ezmek kadar zor geliyor. Bunu aralıksız 7 saat yaptığınızı düşünün; Bittiğinde siz de bitmiş oluyorsunuz" şeklinde konuşuyor.

Uzayda deney

Astronotlar istasyonda hem bilim adamı hem de teknisyen oluyor. İstasyonun bakım ve onarımının yanı sıra deneylerden de onlar sorumlu. Birçok alanda deneyler yapılıyor. Örneğin muhtelif maddelerin yerçekimsiz ortama verdiği tepki araştırılıyor. Astronotlardan uzmanlık alanları dışında da bilgi sahibi olmaları isteniyor.

Gerst, "Uzay istasyonundaki astronotlar kendi bilimsel deneylerini değil, yeryüzündeki âlimlerin projelerini uyguluyor. Her deney, Dünya'da kalabalık bir ekip tarafından hazırlanıyor. Uzayda kendi uzmanlık alanım olan jeofizik dışındaki başka birçok araştırmayla da ilgilenmek zorundayım" ifadelerini kullanıyor.

‘Mars’ın hikâyesi Dünya’ya benziyor’

37 yaşındaki Gerst, astronot olmadan önce volkan araştırmaları yapıyordu. Bundan sonraki hedefini, Mars'a yapılacak insanlı yolculuğu kolaylaştıracak keşif ve icatlar oluşturuyor. Uzay istasyonu, insanlığın evreni keşif tutkusunun sadece ara durağı...

Alexander Gerst, "Daha uzaklara, Ay'a, bir göktaşına, Mars'a gitmek her astronotun hayalidir... Mars, şu anda erişebileceğimiz en ilginç hedef... Mars'ın hikâyesi aslında Dünya'ya benziyor. Atmosferini incelediğinizde, bu gezegenin bir zamanlar yaşanabilir bir gök cismi olduğunu görüyorsunuz. Yüzeyinde bir zamanlar sıvı halde su varken, şimdi ölü bir gezegen olmuş. Aynı şeyin Dünya'nın da başına gelmemesi için ne yapılabilir?" diyor.

Alexander Gerst, mayıs ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Gerst'in, toplam 6 ay boyunca çalışacağı uzay istasyonuna daha önce de iki Alman astronot gönderilmişti.