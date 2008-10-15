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Politika

'Hedef İstanbul polisiydi'

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, cumartesi günü yakalanan kadın canlı bombanın ilk hedefinin İstanbul emniyeti olduğunu açıkladı

15 Ekim 2008 03:00

İstanbul Şişli'de yüklü miktarda patlayıcı ile yakalanan Gönül Erdoğan'ın ilk hedefi emniyet güçleriymiş. İstanbul polisine yönelik eylem planladığı açıklanan Erdoğan'ın, yurtdışında eğitim aldığı ve bombalar konusunda oldukça uzman olduğu belirtildi.

Canlı bomba böyle yakalandı


PKK'nın bombacı eylemcisi Gönül Erdoğan'ın, "eylem planı" hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "Eğer eylem gerçekleşseydi çok sayıda şehit verecektik, şükür ki eylem son anda engellendi" dedi.

İşte Cerrah'ın açıklamalarından çarpıcı satırlar:

Lise de vatan sever sonra terörist

Şunu vurgulamak istediğim üniversite çağına kadar Türkiye'de yaşayan bu terörist, ülkesini seven birisiymiş. Avrupa'ya gittiğinde oradaki terör faaliyetlerinin içine girmiş ve maalesef radikal terörist grupların içinde yer almıştır.

Benim teröristim iyi senin ki kötü olmaz

Avrupa'daki terör faaliyetlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Avrupa'da yaşayan vatandaşların takip edilmesi bunları kontrol altında tutmamız gerektiğini düşünüyorum.

Her İstanbullu ihbar etsin

Terör faaliyetlerinden uzak durulması için elimizden geleni yapıyoruz. Terörü sadece güvenlik güçlerinin bitirmesi mümkün değildir. Bu amaçla İstanbul halkından da yardım istiyoruz. Güvenlik gücü gibi hareket etmesi ve bize bunları bildirmesini istiyoruz.Mahallelerindeki şüpheli durumları, kişileri bildirmesini istiyoruz.

Hedef İstanblul polisi

Hedef, seçmiş olduğu İstanbul polisiymiş! Eğer terörist, faaliyetini gerçekleştirmiş olsaydı, maalesef çok büyük kaybımız olacaktı, çok şehit verecektik

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