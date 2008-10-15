'Hedef İstanbul polisiydi'

Canlı bomba böyle yakalandı

PKK'nın bombacı eylemcisi Gönül Erdoğan'ın, "eylem planı" hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "Eğer eylem gerçekleşseydi çok sayıda şehit verecektik, şükür ki eylem son anda engellendi" dedi.Şunu vurgulamak istediğim üniversite çağına kadar Türkiye'de yaşayan bu terörist, ülkesini seven birisiymiş. Avrupa'ya gittiğinde oradaki terör faaliyetlerinin içine girmiş ve maalesef radikal terörist grupların içinde yer almıştır.Avrupa'daki terör faaliyetlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Avrupa'da yaşayan vatandaşların takip edilmesi bunları kontrol altında tutmamız gerektiğini düşünüyorum.Terör faaliyetlerinden uzak durulması için elimizden geleni yapıyoruz. Terörü sadece güvenlik güçlerinin bitirmesi mümkün değildir. Bu amaçla İstanbul halkından da yardım istiyoruz. Güvenlik gücü gibi hareket etmesi ve bize bunları bildirmesini istiyoruz.Mahallelerindeki şüpheli durumları, kişileri bildirmesini istiyoruz.Hedef, seçmiş olduğu İstanbul polisiymiş! Eğer terörist, faaliyetini gerçekleştirmiş olsaydı, maalesef çok büyük kaybımız olacaktı, çok şehit verecektik