Hedef Girişim Sermayesi, Maçkolik ve Sahadan'ın hissedarı oldu

Hedef Girişim Sermayesi, Maçkolik, Sahadan ve Match en Direct yayınlarının hissedarı oldu

Hedef Girişim Sermayesi, yeni yatırımını İstanbul Portföy iştirakliği üzerinden dijital spor yayınlarına yaptı.

İstanbul Portföy'ün yönettiği fonlar Pre-IPO GSYF ve Twozero Ventures GSYF ile iştiraki olan spor yatırım şirketi Sporttz Spor Yatırımları A.Ş., popüler Fransız futbol haber portalı Match en Direct ile Türk spor haberleri ve skor portalları Maçkolik ve Sahadan’ı satın aldı.

Sporttz Spor Yatırımları A.Ş.'nin yüzde 13,61 payına sahip olan, PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ise 8 milyon 359 bin bedelle katılan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., böylece Maçkolik, Sahadan ve Match en Direct'in yatırımcısı oldu.

Satın alma, İstanbul Portföy bünyesindeki Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olduğu, sadece spor ve dijital teknolojiler yatırımlarına odaklı yatırımlar yapan Sporttz Spor Yatırımları A.Ş ve PreIPO Fonu tarafından gerçekleştirilecek.