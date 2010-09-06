Hedef Final





Önce Hido arka arkaya iki üçlük gönderdi Fransa potasına, ardından Ömer Aşık belki de kariyerinde ilk kez üst üste iki serbest atıştan iki sayı çıkardı, Kerem Tunçeri’nin asistiyle Ömer Onan turnikeyi bıraktı. İkinci yarının başında yakalanan bu 10-0’lık seriyle fark 25’e çıktı ve maç aslında o anda bitti.





Kadro derinliği fark yarattı



Milli takım 11 oyuncusunun elinden sayı buldu. Üstelik tüm takım, son çeyreğin içinde kısa bir bölüm hariç müthiş savunma yaptı. Çok az süre alan Cenk Akyol ve Barış Ermiş bile hiç aksamadı. Bu da kadro derinliğinin bir kanıtıydı.



Bu maç için iki isme özel parantez açmak gerek. Biri takımın en büyük yıldızı Hidayet Türkoğlu. Kaptan, oyunda kaldığı sürede hem savunmaya katkı verdi hem hücumda sorumluluk aldı. Skor yükünü sırtlaması çeyrek final öncesi herkese moral verdi.





Sinan’ı izlerken biz yorulduk



Ve elbette Sinan Güler. Bugüne kadar “yardımcı oyuncu” rolüne soyunan Sinan, bugün “esas oğlan”ı oynadı ve hiç sırıtmadı. 8/10 yüzdeyle 17 sayı attı, 4 de ribaunt aldı. Delici özelliğiyle Fransa savunmasını kevgire çeviren Sinan, Kerem’in sakatlanmasının ardından Ender’in de dinlendirilmesiyle oyun kurucu pozisyona geçti. Kısa bir süre bocalasa da hem asistleri hem de sayıyla sonuçlanan penetreleriyle herkesin, belki kendisinin de, kafasındaki soruları silip attı. İki sezondur Sinan’a yeterince şans vermeyen eski coach’u Ergin Ataman’ın da bu resitalden çıkarması gereken sonuçlar olmalı.





Yardımlaşma üst düzeydeydi



Milli takım, şampiyonada en güçlü pota altı rotasyonuna sahip kadro. Ömer Aşık ve Kerem Gönlüm’ün kenarda olduğu sürede Fenerbahçe Ülker’den takım arkadaşı iki uzun Oğuz ve Semih’in pas alışverişinin smaçlarla sonlanması tribünleri coşturdu.



İlk beşin 46 sayı ürettiği maçta benchten gelen katkı da muhteşemdi. Yedek soyunan 7 oyuncunun tümü skora katkı yaptı ve Fransa potasına 49 sayı bıraktı. Üstelik bunu oyunun son bölümü hariç savunmayı hiç ihmal etmeyerek becerdi.





Slovenya maçı öncesi belirgin sorunlar



Bugün için iki sıkıntıdan bahsedilebilir. İlki şampiyonada takımın bir numaralı skoreri Ersan İlyasova’nın 2/7 isabetle 10 sayı üretmesi. Ay yıldızlılar, Slovenya maçında onun dengeli atışlarına çok ihtiyaç duyacak. İkincisi ise Kerem Tunçeri’nin ayağında meydana gelen sakatlık. Çünkü turnuvanın en skorer guardlarından Jaka Lakoviç’in durdurulması için Kerem’in inatçı savunması çok önemli.





İstanbul seyircisi henüz havaya girmedi



Şampiyonaya yetiştirilen Sinan Erdem Spor Salonu, Türkiye’nin açık ara en iyisi. Üstelik basketbolcularımızın alıştığı potalar da Abdi İpekçi’den sökülerek Ankara’ya götürüldükten sonra Sinan Erdem’de de oyuncularımızla beraber. Ancak seyirci henüz havaya girmiş değil. Bir yanda bitmek bilmeyen müzik diğer yanda ponpon kızlar seyircinin konsantrasyonunu olumsuz etkiliyor gibi. Ancak milli takımın Slovenya karşısında altıncı adam rolüne bürünmüş arzulu bir seyirci topluluğuna ihtiyaç duyacağı akıllardan çıkarılmamalı.





Yiğidi öldür hakkını ver



2004 yılında Aydan Örs’ten görevi devralan Bogdan Tanjeviç, hem milli takım hem Fenerbahçe Ülker kariyerinde hep eleştirildi. Kadro tercihleri, oyuncu değişiklikleri, rotasyon ısrarı yerden yere vuruldu. Bu yıl kansere yakalanan Karadağlı coach, uzun bir süre takımdan uzak kalmıştı hatta şampiyonada takımın başında olup olmayacağı belli değildi. Ancak Tanjeviç, 2010 Dünya Şampiyonası’nda küllerinden doğdu. Doğru tercihleri ve tecrübesiyle millilerin çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.





Slovenya’yı yakından tanıyalım



Lorbek’in yokluğunda Barcelona’nın oyun kurucusu Jaka Lakoviç, Slovenya’nın bir numaralı skor opsiyonu. Hem takımı oynatıyor hem kendi oynuyor. Özellikle Hırvatistan, Brezilya ve Avustralya maçlarında çok başarılıydı. Ancak baskıyı sevmiyor. O nedenle sağlam bir Kerem, yıllardır karşılıklı oynadığı Lakoviç’i yavaşlatabilir.



Avustralya maçında rakip potaya 12 sayı bırakan Brezec, Slovenya’nın boyalı alanda en büyük silahı. Onu en yakından tanıyan isim ise Milwaukee’den takım arkadaşı Ersan İlyasova. Bucks’ın yıldız pivotu Bogut’un sakatlanmasıyla takıma transfer olan Brezec, yeni takımında istediği süreleri alamadı. Brezilya, Avustralya ve Tunus maçlarında vasatı aşan Brezec, Hırvatistan ve ABD maçlarında ise varlık gösteremedi.



Takımın diğer yıldızları ise Efes Pilen’den tanıdığımız Bostjan Nachbar ve Phoenix Suns’ta oynayan Goran Dragic. Tanjeviç’in Fenerbahçe Ülker’e üç sezon önce transfer ettiği Gasper Vidmar ise takımın yedek pivotu.





Slovenya Türkiye’ye ters geliyor



Geçen sene Polonya’daki turnuvaya muhteşem başlayan Türkiye’yi ilk yenen takım Slovenya oldu. Engin Atsür’ün son saniye üçlüğünü kaçırmasıyla Slovenya’ya boyun eğen milliler, daha sonra maç kazanamamıştı. Slovenya’da o günkü takımdan Lorbek yok, Türkiye’de ise Kerem Gönlüm kadroda. Üstelik milli takımın genç uzunları artık bir sene daha tecrübeli.



Türkiye, çarşamba günü basketbol tarihinin en özel maçına çıkacak. Milli takım eğer Slovenya’ya üstün gelirse hem tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda final için salona çıkacak hem de 1952’den sonra ilk kez Olimpiyatlar’a katılacak.





