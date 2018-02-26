Hedef, fidancılıkta ithalatın önüne geçmek

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin 300 tür ile çeşitlilik bakımından önemli fidanlıklarından Manisa\'daki Muradiye Orman Fidanlığı\'nca, fidan ithal edilmesinin önüne geçilmesi ve döviz kaybının önlenmesi hedeflendi. Fidanlığın ürettiği fidanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile kralların saraylarının bahçelerini süslüyor.

Orman Genel Müdürlüğü\'ne bağlı 28 fidan üretim merkezinden olan ve fidan çeşitliliği bakımından Türkiye\'de birinci sırada yer alan Manisa Muradiye Orman Fidanlığı\'nca, 2017 yılında 300 farklı türde toplam 5 milyon fidan üretimi yapıldı. 1009 dönümlük arazi üzerine kurulu, 44 yıllık geçmişe sahip fidanlık ile bugüne kadar bir yandan ülkenin fidan ihtiyacı karşılanmaya çalışılırken, diğer yandan da yurt dışına fidan ihraç ediliyor. Muradiye Orman Fidanlığı bünyesindeki Salihli ve Ödemiş ilçesinin kırsal Bozdağ Mahallesi\'nde toplam 254 dekarlık alanda da fidan üretimi yapılıyor.

Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, bu yıl 5 bin fidan üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Ürün çeşitliliği bakımından Türkiye\'de en fazla fidanın kendilerinde bulunduğunu belirten Bozkurt, Türkiye\'deki belediyelere ve yurt dışındaki bazı ülkelere fidan gönderdiklerini vurguladı. Bozkurt, \"Ürettiğimiz fidanlar, Türkiye\'nin en saygın kurumlarına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil, TBMM, Ankara, İzmir, Manisa, İstanbul, Konya gibi büyükşehir belediyeleri ile ülkenin en batından en doğuya her yere gidiyor. Talebe bağlı olarak yurtdışına da fidan ihraç ediyoruz. 2009 yılında Ürün Krallığı\'nın tüm saraylarına fidanlarımız dikildi. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan\'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) fidan gönderdik. Daha önceki yıllarda Türk Cumhuriyetleri\'nin bazılarına, Arap Yarım Adası\'ndaki çeşitli ülkelere fidan ihraç ettik\" diye konuştu.

\'AMAÇ, FİDAN İTHALATININ ÖNÜNE GEÇMEK\'

Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Bozkurt, 2017 yılında fidan satışından 2 milyon TL\'lik gelir elde ettiklerini belirtirken, ürettikleri fidanlarla Orman Genel Müdürlüğü\'nün yaptığı ağaçlandırma çalışmasını anlattı. Türkiye\'nin şu an kalın çaplı, boylu ve nitelikli fidan ithal ettiğini ve bu fidanların maliyetinin yüksek olduğunu kaydeden Bozkurt, \"Yurt dışından ithal edilen kalın çaplı ve boylu fidanların tanesi 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Kendi fidanlıklarımızda ürettiğimiz aynı kalitedeki fidanın tanesini ise 800 ile 1000 TL arasında. Ülkemizde boylu ve nitelikli fidan üretiminde ciddi anlamda açık var. Bu açık, ithal edilerek kapatılıyor. Bu da döviz kaybının yaşanmasına sebep oluyor. Bizim amaçlarımızdan biri de fidan ithalatının önüne geçmek\" dedi.

Özellikle gelir getirici tür olan badem, fıstık çamı, ceviz ve kestane gibi yöreye özgü fidanlar da yetiştirdiklerine dikkat çeken Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Bozkurt, \"Ürettiğimiz bu fidanlarımızı Orman Genel Müdürlüğü vasıtasıyla köylülerimize dağıtıyoruz. Geçen yıl 200 bin ceviz, 80 bin kestane, 400 bin fıstık çamı ve 50 bin badem fidanı yetiştirip, Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla köylülerimizle buluşturduk\" diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasının kendileri için olumlu olduğunu da dile getiren Bozkurt, fidanların erken uyandığını ve daha çok büyüme fırsatı bulduğunu; ancak korktukları tek olayın, mart veya nisan ayında meydana gelebilecek don olayı olduğunu belirtti.



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