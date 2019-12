Hedef 1 milyon ziyaretçi

Yıllarca sorunlar yaşayan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yenileyecek. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un hedefi 2010'da müzeye 1 milyon ziyaretçi çekmek.



Dünyanın en önemli 10 müzesi içinde yer alan İstanbul'un ilk müzelerinden İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kültürel açıdan taşıdığı büyük öneme rağmen her dönemde eleştirilen bir yapıya sahip oldu. Eserlerin depolarda bakımsızca kapalı tutulmasından korunaklı sergilenmemesine, bazı salonların ziyarete sürekli kapalı oluşundan güvenlik ve bilgilendirme konusundaki yetersizliklere birçok noktada müzeler hep tartışıldı ve değişim beklendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı sonunda bu sıkıntıların aşılması, müzelerin Avrupa 2010 Kültür Başkenti'ne yakışır bir altyapı ve görünüme kavuşması için kolları sıvadı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Şubat ayında, '8 yıllık Destekçilik, Hizmet ve İşbirliği' protokolünü imzaladı. Yaklaşık bir yıl önce başlatılan Müzekart projesinin de ortağı olan TÜRSAB, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 120 kişilik ekip ve müze yönetimiyle birlikte çalışarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni düzenleyecek, onaracak, yenileyecek ve işletecek. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde buluştuğumuz TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, yenileme projesini SABAH'a anlattı:



'Eyvah' dedim!: Burası uygarlığın mihenk taşlarından biri. Mezopotamya, Anadolu, Osmanlı, Bizans bütün medeniyetler burada. Ertuğrul (Günay) Bey büyük bir medeni cesaret göstererek buranın işletmesini bize verdi. alırım, alacağım derken aldım ve sonra da eyvah dedim! Çünkü burada 100 yıldır üstü açılmamış eserler var, depo şu an ancak maskeyle girilebilir durumda. Ama ben riski seviyorum. O özellik olmasa buranın altından kalkmak mümkün değil. Bürokratik engel yok bizde. Diyelim bir cam kırıldı, devlette ihaleydi, imzaydı uzuyor iş, oysa biz hemen karar veriyoruz. En büyük hedefim burasının 2015 yılında dünyanın bir numaralı müzesi olması. Tabii öncelikle burayı görünür yapacağız.



Hedef 1 milyon ziyaretçi: Bir anda her şeyi bitirmek mümkün değil, yapılacak çok iş var. Beş yıllık programımızı yaptık. Öncelikle hedef burayı 2010 yılına en az kusurla bütün salonlar açık olarak sokmak. Burası çağıran, karşılayan ve ağırlayan bir müze olacak. Gelen tüm gününü geçirmeli, gezdikten sonra kafede oturmalı, alışveriş yapmalı, kitabını almalı. Yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçi geliyor ve bu rakam 2010 sonunda 1 milyona çıkacak. Yoğunluktan dolayı bir gişe daha açıyoruz. Kafelerin işletmesini 15 Eylül'de teslim alıyoruz, 20 Eylül'de de bahçeyi. Bahçede sahne sanatları olacak, konserler yapılacak. Tüm dünya müzelerinde olduğu gibi burada da sesli rehberlik sistemi olacak. Bina dışında sergilenen eserler korunma altına alınacak.



50 milyon dolar gidecek: Prof Refik Duru, Prof. Metin Sözen, Prof. Haluk Abbasoğlu, Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer'in de aralarında bulunduğu bir danışma kurulu ile hareket ediyoruz. Planladığımız işleri sponsorlarla çözeceğiz. Biz nihayetinde kamu kuruluşuyuz. Yapı Kredi ve TEB ile görüştüm, İş Bankası, Koç, Sabancı ve Marshall'a gideceğim. Sekiz yılda 50 milyon dolara yakın para gidecek. Bu Türkiye'nin zenginliği. Bizim buradan hiçbir kazancımız olmayacak.



Eserlerin sadece yüzde 5'i sergileniyor



ENVANTERDE , 707 bin 121 eserimiz var bunların 550 bini sikke. Şu anda bu sikkelerin ve diğer eserlerin sadece yüzde 5'i teşhir ediliyor. Gün yüzüne çıkmamış eserleri açığa çıkarmak istiyoruz. Ama şu noktanın da altını çizmek gerekiyor, bütün eserlerin sergiye çıkması gerekmiyor. Dünya müzelerinde de bu böyledir. Sürekli yeni eserler ekleniyor. Müze görevlileri zaten kullanılmaya değer görülen eserleri mutlaka çıkarıyorlar. British Museum, Ashmolean Museum ve Louvre model aldığımız müzeler arasında.



Darphane-i Amire de ekleniyor: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Arkeoloji Müzeleri, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeden oluşuyor. Ama yine de yer sıkıntısı var. Darphane-i Amire binalarını restore edip, müzeye katacağız. Yani şu anda 10 bin metrekare olan sergileme alanımız Darphane-i Amire ile iki katına çıkacak. İlk özel sergimiz ise diğer müzelerden de eserler alarak gerçekleştireceğimiz İmparatorlar İstanbul'da olacak.