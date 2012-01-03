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Spor

Hector Cuper Türkiye'ye geldi İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2012 18:32

-Hector Cuper Türkiye'ye geldi İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Orduspor'un anlaşmaya vardığı ünlü teknik direktör Hektor Cuper, İstanbul'a geldi. Roma'dan gelen Cuper'i, Atatürk Havalimanı'nda Orduspor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen karşıladı. Cuper, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ''Memnunuz, çok istekliyiz. Benim yardımcılarım takımla birlikte çoktan çalışmaya başladı. Sadece eksik olan bendim ve çalışmaya geldim. Çalışıp, başaracağız. Hedefimiz kazanmak'' dedi. Daha önce Türk futbolcular Emre ve Okan ile birlikte Inter de çalıştığının hatırlatılması üzerine Cuper, ''İkisi de çok iyi oyuncuydu. Çok iyi insanlardı. Çok iyi insan olmak ta önemli bu işte''şeklinde konuştu.  Orduspor Kulüp Başkanı Türkmen ise, Cuper gibi bir dünya markasını Türkiye'ye ve Ordu'ya getirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

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