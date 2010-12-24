'Hebaral maddesi' geri çekildi

T24 - AKP, Prof. Mehmet Haberal’ın 9 hâkimi 1500’er lira tazminata mahkûm ettirmesi üzerine 3 milletvekilinin hazırladığı ‘Haberal Maddesini’ torba tasarıdan sürpriz bir adımla geri çekti. Hürriyet, borçları yeniden yapılandırantasarıyı kilitleyen “Haberal maddesini” 7 Aralık’ta manşetten duyurmuştu.



Vergi, prim borçlarından öğrenci affına kadar 150’ye yakın maddeyi içeren torba kanun tasarısı Prof. Mehmet Haberal’ın 9 hâkimi 1500’er lira tazminata mahkûm ettirmesi üzerine 3 milletvekilinin hazırladığı ‘Haberal Maddesi’yle kilitlenmişti. Kilit Ak Parti’nin dün akşam teklifi geri çekmesiyle açıldı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





TBMM Plan-Bütçe Alt Komisyonu’nda



CHP ve MHP, ‘Haberal maddesi’ olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Yasası’ndaki değişikliklere sert muhalefet yaptı. CHP yöneticileri, bu tavrın tasarının üst komisyondaki ve Meclis Genel Kurulu’ndaki sürecini zora sokacağı gibi, Genel Kurul’da gelecek ay ele alınacak Türk Ticaret Tasarısı, Borçlar Tasarısı ve Hukuk Muhakemeleri Tasarısı’ndaki uzlaşmayı da bozacağını belirtti. Bunun üzerine Ak Parti yönetimi, 3 milletvekilinin önergelerini geri çektirdi. Bu kararla rahatlayan TBMM Plan-Bütçe Alt Komisyonu 150 maddeye yaklaşan torba tasarı üzerindeki çalışmasını dün gece tamamladı.





Ocakta yasalaşaca



Böylece, muhalefetin tepkisine neden olan ve borç yapılandırmasını riske atan itirazlar büyük oranda aşıldı. Üst komisyonun da önümüzdeki günlerde tasarıyı görüşmesi ve yılbaşından önce Genel Kurul’a sevketmesi planlanıyor. Meclis Genel Kurulu’nun ocak ayının ilk haftasında tasarıyı çıkarması hedefleniyor.





Nelerden vazgeçildi?



AKP 3 milletvekili, Prof. Haberal’ın 9 hâkimi tazminata mahkûm ettirmesiyle gündeme gelen “hakimlere ceza” tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla hazırladıkları teklifi meclise sunmuştu. Gündemden çıkarılan düzenlemelerde, hakimlerin taraflı ve yanlış kararları nedeniyle mağdur olanların doğrudan devlete dava açması ve tazminatın devletçe ödenmesi öngörülüyordu. Ayrıca hakimlerin tazminat davaları Yargıtay’tan alınarak yerel mahkemelere bırakılıyordu. Önergeler, tüm kamu görevlilerinin kusurları nedeniyle devlete dava açılmasını düzenliyordu. AK Partililer’in teklifleri, süren davalar ve Yargıtay’daki dosyaları da kapsayan yönleriyle ‘Haberal maddesi’ olarak anıldı. Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ “Bu maddeler Torba Tasarı’da olmayacak. İleride ne olacağı konusunda şimdiden bir şey söyleyemeyiz” dedi.





