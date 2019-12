-HEAVY METAL'İN DEVLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Heavy metal müziğin önemli gruplarından Therion ve Orphaned Land, yeni albümlerinin tanıtım turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. Ankara ve İstanbul'da sahne alacak gruplardan Therion 10-11, Orphaned Land ise 15 ve 17 Aralık'ta hayranlarıyla buluşacak. Bu ay içinde ilk olarak İsveç'li senfonik metal topluluğu Therion, 5 yıl aradan yeni albümleri Sitra Ahra'nın tanıtım turnesi ''Sitra Ahra Tour'' kapsamında Türkiye'ye gelecek. Keman, flüt, obua, viyolonsel gibi birçok klasik enstrümanın eşlik ettiği soprano ve tenorlardan kurulu korolar kullanan grubun mimarı Christofer Johnsson'ın rock ögeleri üzerine klasik müziği odaklayarak hazırladığı albümler senfonik bir yapıda oluşuyor. Kendi tarzlarını yaratan grubun şarkılarındaki senfonik ögeler, operamsı vokallerin ve Ortaçağ'a özgü koroların formuyla birleşerek rock müzik ve klasik müziğin iç içe geçtiği bir tını ortaya çıkarıyor. Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan İsveçli senfonik rock grubu Therion, tenor ve sopranoların da yer aldığı geniş bir kadroyla ilk olarak 10 Aralık'ta Ankara'da, 312 Arena'da sahne alacak. Grup 11 Aralık 2010 Cumartesi günü ise İstanbul'da Refresh the Venue'de sahneye çıkacak. Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan diğer bir heavy metal grubu Orphaned Land de yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra konser vermek üzere tekrar İstanbul'a gelecek. Geçtiğimiz aylarda son albümleri "Never Ending Way of or Warrior" kapsamında, Wacken dahil birçok prestijli festivalde sahne alan grup, "Amorphis" grubuyla çıkacakları Avrupa turnesinin hemen ardından Türk hayranlarıyla buluşacak. Grup ilk olarak 15 Aralık'ta İstanbul'da Jolly Joker Balans'ta sahne aldıktan sonra 17 Aralık'ta Ankara'ya geçerek aynı gün saat 21.30'da 312 Arena'da başkentli sevenleriyle buluşacak. Son albümlerinde Türk rock muziğinin efsane ismi Erkin Koray ile "Estarabim" şarkısı için yaptıkları bir düete yer veren Orphaned Land'in Türkiye konserlerinde bu şarkıyı seslendirmesi de bekleniyor. Grupların Ankara'da vereceği konserlerin yapılacağı 312 Arena'nın müzik koordinatörü Tarkan Gürol, heavy metal tutkunlarının her iki konsere de büyük ilgi gösterdiğini, bundan sonra da dünyanın önemli müzik gruplarının 312 Arena'da Türk hayranlarıyla buluşmaları için projelerine devam edeceklerini bildirdi.