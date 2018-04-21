Heavy metal, akıl sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Klasik müziği unutun! İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, yüksek sesle metal müzik dinlemek, depresif düşüncelerden kurtulmamıza yardımcı oluyor.

Webtekno.com'un Independent'dan aktardığı habere göre, heavy metal’in insanlara üzerinde nasıl bir etki yarattığı üzerinde çalışan araştırmacılar, otuz dokuz adet heavy metal müzik hayranı üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Denekler, ilişkilerindeki sorunları ve mali problemlerini düşünürken ki 16 dakikalık öfke nöbetleri süresince gözlemlendi. Her bir hayran ilk önce sessizce gözlemlendi ardından deneklere 10 dakika boyunca metal müzik dinletildi.

Sık sık iddia edildiği gibi heavy metal dinleyenler, müzikten ötürü herhangi bir taşkınlık belirtisi göstermediler. Hatta metal müzik onlara çok daha sakin hissettirmişti. Queensland Üniversitesi psikoloji bölümünden Leah Sharman çalışma hakkında şunları söyledi:

“Kızgın olduğunuzda çok daha sert müzikler dinlerseniz, bu müzikler ruh halinize çok iyi eşlik edebilir.”

Benzer şekilde 2018 tarihli bir çalışma sonucunda araştırmacılar, heavy metalin zihinsel sağlık sorunlarını hafiflettiği sonucuna varmıştır. Araştırmacılar, metal müzikle kendini özdeşleştiren 28 gençle konuştu. 18-24 yaşları arasındaki gençlerde şu tip gözlemler yapıldı: Hepsi okul hayatında marjinal tipler olarak görülüyordu ancak metal kimliği ve topluluğu onların arkadaş bulmalarına ve okul zorbalıklarına karşı gelmelerine yardım ediyordu.