Heath Ledger davası sonlandırıldı

Bu yılın Ocak ayında New York’taki evindeki ölü bulunan ünlü aktör Heath Ledger’in kaza sonucu öldüğü kesinleşti. Ledger’ın ilaç doz aşımına bağlı olarak açıklanan ölüm nedeni yüzünden ilaçların teminiyle ilgili sorular gündeme gelmişti.



Ledger’ın kız arkadaşı Mary-Kate Olsen aktörün cesedini bulan masöz tarafından olay gecesi dört kez aranmış ve olayla ilgili ifade vermeyi reddettiğinden dava gündemde kalmayı sürdürmüştü. Avukatı aracılığı ile “kovuşturulmama garantisi karşılığında” ifade vermeyi taahhüt eden Olsen, aktörün kullandığı ilaçların kaynağını bilmediğini açıklamıştı.



Polis müfettişleri Heath Ledger’ın kullandığı ilaçların doktor tavsiyesine uygun olarak Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinde reçeteyle temin edildiklerini tespit ederken, olayla ilgili suç unsuru kalmadığından dava da düşmüş oldu.

