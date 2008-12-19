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Sağlık

'Headbang' beyin sağlığına zarar veriyor

Heavy metal müzik dinlerken kafa sallamanın beyin sağlığına zarar verdiği ortaya çıktı.

19 Aralık 2008 02:00

Geçen yüzyılın sonunda moda olan Heavy Metal müziğine kafa sallayarak, yani “headbang” yaparak eşlik etmenin sağlığa ve özellikle beyin sağlığına büyük tehlikeler içerdiği ortaya çıktı. 

Beyin tümörü 'gen'lerle yok edilecek

Dikkat, beyin tümörü çıkabilir!

Bu konuda yapılan ilk araştırmada, Avustralya’da New South Wales Üniversitesi’nden Declan Patton ve Andrew McIntosh, headbang yapan bir modelin biomekanik analizi üzerinde çalıştılar.

Tipik bir ‘death metal’ şarkısı dakikada 146 vuruş içeriyor. Böyle bir şarkıya 45 derecelik bir açıyla headbang yaparak eşlik etmek orta şiddette kafa veya boyun sakatlanmalarına neden olabiliyor. Daha hızlı tempolardaki şarkılarda daha geniş açıyla kafa sallamaksa beyin travmasına yol açabiliyor.

Araştırma ‘thrash rock’ olarak anılan müzik türünün de tehlikelerine dikkat çekiyor ve şöyle bir anektoda yer veriyor: “Doktorlar 2005’te Evanescence grubunun gitaristi Terry Balsamo’nun headbang yüzünden felç geçirdiğini düşünüyor.”

‘Celine Dion dinlesinler!’

Patton ve McIntosh, olası sağlık sorunlarından korunmaları için esprili bir öneride bulunuyor: “Ya bir boyunlukla headbang yapsınlar ya da metali bırakıp Celine Dion, Michael Bolton, Enya, Richard Clayderman” dinlesinler.

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