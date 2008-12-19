'Headbang' beyin sağlığına zarar veriyor

Bu konuda yapılan ilk araştırmada, Avustralya’da New South Wales Üniversitesi’nden Declan Patton ve Andrew McIntosh, headbang yapan bir modelin biomekanik analizi üzerinde çalıştılar.Tipik bir ‘death metal’ şarkısı dakikada 146 vuruş içeriyor. Böyle bir şarkıya 45 derecelik bir açıyla headbang yaparak eşlik etmek orta şiddette kafa veya boyun sakatlanmalarına neden olabiliyor. Daha hızlı tempolardaki şarkılarda daha geniş açıyla kafa sallamaksa beyin travmasına yol açabiliyor.Araştırma ‘thrash rock’ olarak anılan müzik türünün de tehlikelerine dikkat çekiyor ve şöyle bir anektoda yer veriyor: “Doktorlar 2005’te Evanescence grubunun gitaristi Terry Balsamo’nun headbang yüzünden felç geçirdiğini düşünüyor.”Patton ve McIntosh, olası sağlık sorunlarından korunmaları için esprili bir öneride bulunuyor: “Ya bir boyunlukla headbang yapsınlar ya da metali bırakıp Celine Dion, Michael Bolton, Enya, Richard Clayderman” dinlesinler.