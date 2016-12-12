HDP'ye yönelik 11 ilde operasyon; 372 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde yürütülen operasyonlarda, "PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 372 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 200'de fazla HDP yöneticisi de bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Beşiktaş’ta 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Önceki akşam 11 ilde başlayan operasyonlarda aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ile Salihli HDP İlçe Başkanı Abdulkadir Murg’un da bulunduğu 372 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada şöyle dendi:

"Gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 235 kişi gözaltına alınmıştır."

İstanbul'da 20 gözaltı

HDP’yi hedef alan operasyonlar kapsamında İstanbul’da, partinin il ve ilçe yöneticilerinin evleri basıldı. Evlerinde yapılan aramaların ardından şu ana kadar 20 siyasetçinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Aysel Güzel'in yanı sıra Esenyurt, Güngören, Üsküdar, Avcılar başta olmak üzere birçok ilçe eş başkanı da bulunuyor.

Ev baskınları ile eş zamanlı olarak partinin il ve ilçe binalarına da baskın yapıldı. Kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen parti binalarında arama yapılıp, içerideki eşyalar dağıtıldı.

Baskın yapılan HDP İl Örgütü binasına ise, "Geldik yoktunuz" şeklinde yazılama yapıldı. Yine binadaki masalar devrilirken, kitap ve benzeri eşyalar ise yerlere serildi.

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İstanbul'da HDP yöneticilerine operasyon; 20 gözaltı

Adana'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı

Adana'da da HDP il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Sabaha karşı yapılan operasyona yaklaşık 500 polis, zırhlı araçlar, TOMA'lar, polis helikopteri ve özel harekat polisleri katıldı.

Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesindeki evlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan arasında HDP Adana İl Eş Başkanları Hüseyin Beyaz ve Gülseren Tural, Seyhan İlçe Eş Başkanı Suzan Kılıç ve Kamuran Sagat, Çukurova İlçe Eşbaşakanı Osman Sert, HDP üyeleri Sadrettin Argın, Ali Yurtsever, Sabri Duman, Enver Taşkın ile Adana Kadın Platformu üyesi Derya Çiçek Naz ve Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Av. Tugay Bek de bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 25 HDP'li gözaltına alındı

Ankara'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'da HDP İl Başkanı İbrahim Binici ile partinin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı Serpil Köksal, ilçe yöneticileri Zeliha Ünlü ve Kazım Coşkun, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca, terör örgütüyle irtibatlı ve örgütün gençlik ve kadın yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla Batıkan Mert Aslan, Mehmet Zeki Gönüldaş, Muammer Demir, Baran Çetin, Mesut Çiftçi, Lale Ekmen, Hacer Atahan, Ramazan Güney, Hamdusana Yıldırım, Üsküdar Yumuş, Mehmet Baytekin, Hande Kaya ve Civan Yıldırım Ankara'da yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

İzmir'de 11 gözaltı

İzmir'de HDP'lilere yönelik yapılan operasyonda şu ana kadar 11 ismin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Bayraklı, Buca, Menemen ile Konak ilçe örgütleri eş başkanları ve yöneticileri de bulunuyor.

Siirt'te 1 kişi gözaltına alındı

Siirt’teki operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de HDP il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 64 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen il merkezinde 108, Tarsus'ta 27, Silifke'de 3, Gülnar ilçesinde ise 1 olmak üzere 139 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan, parti il ve ilçe yöneticileri, mahalle temsilcileri ile bazı Akdeniz Belediyesi çalışanlarının da aralarında olduğu il merkezinde 70, Tarsus'ta 20, Silifke ilçesinde ise 3 kişi olmak üzere 64 kişi "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 46 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Manisa'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

HDP’lilere yönelik operasyon gerçekleştirilen bir diğer kent ise Manisa oldu, HDP Manisa İl Eş Başkanı ile HDP Salihli İlçe Eş Başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından partilerin evlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş, HDP Salihli İlçe Eş Başkanı Abdülkadir Moruk, eski parti yöneticisi Aydın Oruç'un da bulunduğu partililer gözaltına alındı.

Gözaltına alınan siyasetçiler sağlık kontrolünün ardından Emniyet’e götürüldü.

Şanlıurfa'da HDP üyelerinin de aralarında bulunduğu 190 kişiye gözaltı kararı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde PKK'ya yönelik yapılan çalışmalar sonucu bazı adreslere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa’da HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 53 kişi, akşam saatlerinde 137 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen HDP üyelerinin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep'te HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda eylem ve faaliyette bulunan 52 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediği" belirtildi.

Bu kapsamda, HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra terör örgütünü desteklediği iddiasıyla bazı derneklerin yöneticileri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak, Cumhurbaşkanına, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunduğu belirlendiği belirtilen kişilerin de olduğu 36 kişinin eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Kayseri'de 7 kişi

Kayseri’de "örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de HDP yöneticisi Konur tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkari’de "terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları" iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan HDP Hakkari İl Başkanı Evin Konur ve DBP eski İl Başkanı Zübeyde Bor, emniyetteki sorgularının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan HDP İl Başkanı Evin Konur adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, DBP eski İl başkanı Zübeyde Bor 'örgüt üyeliğinden' tutuklanarak cezaevine gönderildi.