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Adana'da 25 HDP'li gözaltına alındı

HDP Adana İl Başkanı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi

12 Aralık 2016 10:48

Adana'da PKK'ya üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen HDP il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sabaha karşı yapılan operasyona yaklaşık 500 polis, zırhlı araçlar, TOMA'lar, polis helikopteri ve özel harekat polisleri katıldı. Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesinde değişik adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe ve Ceyhan ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AdanaPKKHDPgözaltıHüseyin Beyaz

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