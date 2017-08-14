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Politika

HDP'ye operasyon; 11 kişi gözaltına alındı

HDP'nin 13 milletvekili tutuklu bulunuyor

14 Ağustos 2017 13:27

Ankara'da, aralarında Etimesgut ilçe Eş Başkanı Mehmet Nasır Yanar ve Mamak ilçe Eş Başkanı Lale Ekmen’in de bulunduğu 11 HDP’li yönetici ve parti meclis üyeleri gözaltına alındı.

HDP'nin, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 13 milletvekili 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. 

HDP’nin Ankara İl örgütünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, partinin yönetici ve üyelerine yönelik operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada yapılan açıklamalar şöyle:

 

 

 

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