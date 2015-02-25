Fethiye'de geçen yıl saldırıya uğrayan HDP'ye kiralık bina yok!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçen yıl yaşanan ve parti tabelasının indirilmesiyle sonuçlanan linç girişimi nedeniyle HDP, Fethiye’de ilçe başkanlığı açacak kiralık bina bulamıyor.

Fethiye’de HDP ilçe binasındaki tabelanın indirilmesiyle sonuçlanan olaylara karıştığı gerekçesiyle 118 kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, duruşma çıkışı konuşan HDP Fethiye Eş Başkanı Aslı Yantaş, Fethiye’de yeni parti binası açmak istediklerini, ancak saldırıların etkisiyle kimsenin kendilerine kiralık bina vermediğini söyledi. Fethiye’de 9 Mart 2014’te Cumhuriyet Mahallesi’nde HDP İlçe binası açılacağını duyan yaklaşık 2 bin kişi, bina önüne geldi. Binanın taş yağmuruna tutulduğu olaylar sonunda HDP tabelası itfaiye ekipleri tarafından indirildi. 10 Mart Pazartesi gününe de sıçrayan olaylar sırasında Patlangıç ve Foça mahallelerinde Kürtlere ait olduğu gerekçesiyle işyerlerine zarar verildi.

118 kişi yargılanıyor

Olayların ardından İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve HDP Fethiye Belediye Başkan Adayı Hasan Kal ile birlikte 12 kişi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık olaylara karıştığı tespit edilen 118 kişi hakkında 62 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. Aralarında CHP eski Fethiye İlçe Başkanı Emrah Doğu’nun da bulunduğu 118 kişi hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, güvenlik amirinin dağılma isteğini yerine getirmeme, görevi yaptırmak için direnme” suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

37 sanığın savunmaları alındı

Fethiye 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşması bugün yapıldı. Mahkemeye ilk duruşmada ifadeleri alınamayan 37 sanık katıldı. Duruşma sırasında Fethiye Adliyesi içinde ve çevresinde güvenlik önemleri alındı. Adliye önünde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bekletildi. 6 saat süren savunmaların ardından, henüz savunma yapamayan 30 sanığın duruşmaya çağrılması için duruşma 26 Mayıs’a ertelendi.

'Hukuk yoluyla cevap vereceğiz'

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan HDP avukatı Halil Dönmez, HDP Fethiye İlçe binasının açılışının linç girişimi sonucu zorla engellediğini kaydetti. Dava sürecini takip etmek için Fethiye’ye geldiğini anlatan Dönmez, “Şu ana kadar olaylara karışan 70-80 sanığın savunması alındı. Kalanlar da 26 Mayıs’ta yapılacak üçüncü duruşmada savunma yapacak. Davanın takipçisiyiz. Bize ve partimize dönük yapılacak her türlü saldırıya hukuk yoluyla cevap vereceğiz” dedi.

'Kiralık bina bulamıyoruz'

HDP Fethiye Eş Başkanı Aslı Yantaş ise geçen yılki olaylardan dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledi. Suçluların gerekli cezaları alması gerektiğini kaydeden Yantaş, suçlular cezalandırılmadıkça benzer olayların önüne geçilemeyeceğini belirtti. 26 Kasım 2014’te Fethiye’de ilçe kongresi yaptıklarını anlatan Aslı Yantaş, HDP Fethiye İlçe Teşkilatı’nı kurmalarına ve etkin şekilde çalışmalarına karşın kimsenin kendilerine kiralık bina vermek istemediğini söyledi. Yantaş, “9 Mart’taki saldırının etkisiyle şu anda Fethiye’de yerleşik bir mekan bulamıyoruz. Bu nedenle bir ilçe binamız yok. Bir yandan kiralık bina bulmak için çalışıyoruz. Bir yandan da örgütlenme faaliyetlerimizi sürdürüp, önümüzdeki seçime hazırlanıyoruz” diye konuştu.