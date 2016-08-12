HDP'siz yeni anayasa görüşmesi bugün

15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP, CHP ve MHP mini bir anayasa değişikliği için bugün bir araya geliyor. Toplantıda yargı alanında değişiklikler içermesi beklenen düzenlemeler ele alınacak. Siyasi parti temsilcileri bu defa uzlaşmayı çok da uzak bir ihtimal olarak görmüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler ile yasal düzenlemeler yapan Hükümet, bir yandan da Anayasa değişikliği ile özellikle yargı alanında adımlar atmak istiyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede bu konu da gündeme geldi. Üç parti arasında anayasa değişikliklerini görüşmek üzere anlaşmaya varıldı.

AK Parti’den Abdülhamit Gül, CHP’den Bülent Tezcan ve MHP’den Mehmet Parsak bu doğrultuda ilk toplantılarını yapmak üzere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya gelecek. Toplantıya HDP davetli değil.

Mini yargı paketi niteliğinde

Al Jazeera’den Gonca Şenay’ın haberine göre, AKP'nin gündemindeki anayasa değişikliği mini bir yargı paketi niteliğinde. İki temel düzenleme üzerinde duruluyor. Birincisi, askeri yargı ve adli yargının kendi içlerinde de ikiye ayrıldığı tablonun ortadan kaldırılması. Bu kapsamda askeri ve sivil olmak üzere 4 parça halinde olan temyiz mahkemelerini teke indirmek hedefleniyor.

İkinci hedef ise daha önceki dönemlerde de çalışmalar yapan Meclis Anayasa Komisyonunda da gündeme gelen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi. Kurul’un Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak ikiye ayrılması gündemde. Bunun dışında başka düzenlemelerin bu mini paket kapsamında gündeme gelip gelmeyeceği üç partinin yarın yapacağı toplantıda belli olacak.

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