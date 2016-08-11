Demirtaş: HDP dışlanarak yapılacak anayasa çalışması, Kenan Evren’in yaptığı gibi tepeden olur!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cuma günü Meclis'te gerçekleşecek olan yeni anayasa görüşemelerine HDP'nin çağrılmamasına ilişkin, “HDP dışlanarak yapılacak faaliyet Kenan Evren’in yaptığı gibi tepeden bir anayasa çalışması olacak. HDP de olsa 4 siyasi parti de bir araya gelse anayasa yapmamalı. Toplumun da bu sürece katılması lazım" dedi.

HDP İstanbul İl Örgütü’nün basılmasına da tepki gösteren Demirtaş, “Parlamentonun üçüncü büyük partisinin en büyük teşkilatlarından birine kapıyı kırarak gangster gibi giremezsiniz. İstanbul Valisi’nden açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin Alba Otel’de düzenlediği kuruluş deklarasyonu açıklaması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP İstanbul İl Örgütü’nün polislerce basılmasına sert tepki gösteren Demirtaş, “Parlamentonun üçüncü büyük partisinin en büyük teşkilatlarından birine kapıyı kırarak gangster gibi giremezsiniz” dedi.

HDP İstanbul İl Örgütü binasına baskın

“Dün gece saatlerinde İstanbul binamız polis tarafından basılıyor. Talan ediliyor. Parlamentonun üçüncü büyük partisinin en büyük teşkilatlarından birine gangster gibi giremezsiniz.

“Kapıyı kırarak, eşyaları parçalayarak böyle davranamazsınız. İstanbul Valisi’nden, Emniyet Müdürü’nden derhal açıklama bekliyoruz.

HDP’nin davet edilmediği yeni anayasa görüşmeleri

“Toplumun önemli kesiminin dışta tutularak, yapılacak düzenleme ile anayasa yapmanın bir anlamı yok. Kendileri bilir. Ama bu bir toplumsal sözleşme olmayacaktır.

“HDP dışlanarak yapılacak faaliyet Kenan Evren’in yaptığı gibi tepeden bir anayasa çalışması olacak. HDP de olsa 4 siyasi parti de bir araya gelse anayasa yapmamalı. Toplumun da bu sürece katılması lazım.

“Ortada bir demokratik kültür filan yoktur. Biz anayasa yapma çalışmalarına katılmaya hazırız, ancak böyle bir ortamda yapılamayacağını da belirtiyoruz.

“Cumhurbaşkanı’nın olur olmadık yerlerde açıklama yapması anayasal suçtur. Bizim Allah’tan başkasından korkumuz yok. Bizi çakma hareketlerle karşılaştırmasınlar. İşte her gün savcılıktan tebligat geliyor. Bizi tutuklama tehdidiyle korkutamazlar.

Diyarbakır ve Mardin’deki saldırılar

“Mazur görebileceğimiz eylem değildir. Çok sayıda yurttaş yaşamını yitirdi, yaralananlar var. Halkımıza başsağlığı diliyorum.

“Türkiye’yi kan gölüne çeviren anlayışın savaşın durması gerektiğini belirtiyoruz. Hükümetin savaşın durması lazım demesi için kaç kişinin daha ölmesi lazım. Artık yeter diyoruz, çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Ne yazık ki bizim dışımızda da barış çağrısı yapan yok.

Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesi

“O olaydan dolayı tutuklananlar o saatte o kentte olmadıklarını kanıtladılar. Ama hükümet bu meseleyi gerekçe olarak kullanmak istedi. Aynı gün Kandil’e hava saldırısı yaptılar, süreci bitirdiklerini ilan ettiler.

“Gülen tarafından yapıldığı iddiası yabana atılır bir şey değil. İyi araştırılırsa herşey ortaya çıkacaktır. Bu tür provokatif eylemler yapılırken, hükümet hiç soru işareti koymadı.

“Cizre’nin Sur’un yıkılması dahil hep bu tür provokatif eylemlerin arkasında durdular. Bunların hepsinin iyi araştırılması lazım.”