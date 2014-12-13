Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP’nin genel seçimlerde HDP ile ittifak yapmasını değerlendirdiği yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Turan, “HDP/PKK ile işbirliği yapmak, CHP’nin intiharı olur!” dediği yazısında, “Ey Kılıçdaroğlu! Eğer varsa bu tür düşünceleri kafandan sil ve çık ortaya 'Bizim bölücülerle işimiz olmaz!' diye haykır!” ifadelerini kullandı.

Rahmi Turan, bu görüşlerini Sözcü gazetesinin “Tokmak” köşesinde yazdı. Turan’ın “Bölücülerle seçim ittifakı olur mu?” başlığıyla yayımlanan (13 Aralık 2014) yazısı şöyle:

Bölücülerle seçim ittifakı olur mu?

Rüyamda görsem hayra yormazdım.

Kısa bir süre önceydi… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 ay sonraki genel seçimde HDP ile seçim ittifakı yapacak mısınız?” şeklindeki soruya “Evet” demedi ama “Hayır” da demedi.

Yani açık kapı bıraktı!

Çevresinden gelen haberler de tatsız! “Her şey olabilir” diyorlar.

Bu durum beni ürküttü sevgili okurlar…

Yurtsever bir insan olarak bildiğim Kılıçdaroğlu, terörist PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile seçim ittifakı yapar mı?

Ben “Kesinlikle yapmaz!” diyorum.

“Yapar” diyenler de var!

Peki, yaparsa ne olur?

Bakınız burada, tüm mesleki birikimimi ortaya koyarak ve bunca yıldır genel ve yerel 20’den fazla seçim yaşamış biri olarak iddia ediyorum:

HDP/PKK ile işbirliği yapmak, CHP’nin intiharı olur!

Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmeyi amaçlayan HDP ile seçim ittifakı yapacağı iddialarını yok sayıyorum!

Ey Kılıçdaroğlu! Eğer varsa bu tür düşünceleri kafandan sil ve çık ortaya “Bizim bölücülerle işimiz olmaz!” diye haykır!