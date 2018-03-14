HDP'nin YSK Temsilcisi: Hükümete ve uygulamalarına güvenmiyoruz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Halkların Demokratik Partisi’nin(HDP) Yüksek Seçim Kurulu(YSK) temsilcisi Mehmet Tiryaki, TBMM Genel Kurul’dan geçerek yasalaşan ittifak kanun teklifinin sandık güvenliğini sağlayacak bir düzenleme olmadığını söyledi.

”Biz açıkçası, hükümete, uygulamalarına, getirdikleri düzenlemelere hiçbir biçimde güvenmiyoruz” diyen Tiryaki, “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” şeklinde konuştu.

HDP, YSK’ya görev almak isteyen tüm memurların kurayla sandık kurulu başkanı belirlenmesi talebinde bulunacak. Mehmet Tiryaki, bunun kaymakamlığın, valiliğin, ya da başkaları tarafından hazırladığı listeler doğrultusunda sandık kurulu başkanları oluşmasını önleyeceğini belirtiyor. HDP; yeni düzenlemede mühürsüz oy pusulası geçerli sayılacağı için sandık kurulunda görev alacak parti üyeleri ve müşahitleri, oy pusulası sayısı, kullanılan oy sayısı, artan o pusulası konusunda dikkatli davranmalarını isteyecek.

HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin yasalaşan teklifle ilgili T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“O ilçede görev almak isteyen tüm memurların kuruya tabi tutulmasını istiyoruz”

“Sandık güvenliği adı altında sandığı güvensiz hale getirecek hükümler var. Bu konularda YSK’nin sınırsız bir şekilde onay vereceği kanısında değilim, mesela sındıkların taşınması konusunda, valiler istekte bulunabilecek yasa bunu söylüyor ama kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurulları verecek. İlçe seçim kurulu kararlarına da YSK’de itiraz edilebilecek. Dolayısıyla sandık güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınmasına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurulları mutlaka evet demeyecektir öyle umuyoruz. Yasada var, güvenlikle ilgili bizim araştırma yetkimiz yok, valilik güvenlik sorunu vardır deyip ilçe seçim kurulları aksi kararlar da verebilir bu uygulamada çıkabilecek bir şey. Bunu takip edeceğiz kuşkusuz. Sınırsız bir yetkiyle sandıkların taşınmasına onay vermemesini umuyoruz ama bugün karar verilecek bir durum değil.

“Valiliğin, kaymakamlığın hazırladığı listeler doğrultusunda sandık kurulu başkanları oluşmasın”

Sandık kurullarıyla ilgili bizim bir talebimiz olacak; biz o ilçede görev almak isteyen bütün memurların kuraya tabi tutulmasını isteyeceğiz. Yasa memurlar arasından belirlenir diyor ama bu AKP ilçe teşkilatı, il başkanı, vali ya da kaymakamının isteği doğrultusunda olmayacaktır. Görev almak isteyen tüm memurlar ilçe seçim kuruluna başvurduktan sonra kuraya tabi tutulsunlar. AKP’nin görevlileri değil, devlet görevlileri ve herkesin görev alması için taleplerimiz olacak ilçe seçim kurullarından. Böyle bir talebimiz olacak. Böylece, kaymakamlığın, valiliğin, hazırladığı listeler doğrultusunda sandık kurulu başkanları oluşmasın diye.

“Bir sorun olmadığı halde güvenlik görevlileri davet edildiyse”

Sandık Kurulu başkanları, sandık görevlileri bir sorun olmadığı halde güvenlik görevlileri geldiyse bunlara bir mesaj yazılmasını, genelgelerde yer alması gerekir. Güvenlik sorunu olmadığı halde oy kullanmaya engel teşkil edecek bir durum olmadığı halde birileri güvenlik görevlilerini davet ettiyse sandık kurulu başkanlarının teşekkür edip sandık başında uzaklaştırması konusunun bir şekilde genelgelerde yer almasını istiyoruz.

Bu yapılan düzenleme sadık güvenliğini sağlayacak bir düzenleme değildir. Mühürsüz oy pusulası geçerli sayılacağı için gelen oy pusulası sayısı, kullanılan oy sayısı, artan o pusulası sayısı bütün bunlara sandık kurulunda görev alacak parti üyeleri ve müşahitlere bu konularda dikkatli olmaları konusunda söyleyeceğiz. Biz açıkçası, hükümete, uygulamalarına, getirdikleri düzenlemeler hiçbir biçimde güvenmiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.