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Politika

HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu

Grup Başkanvekili olan Sancar hakkında fezleke bulunuyor.

20 Şubat 2018 16:28

HDP Eş Genel Başkanı seçilen Pervin Buldan'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanvekilliği görevine, Mithat Sancar getirildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili oldu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında dün TBMM’de tüm HDP milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda kongrenin ardından oluşan yeni yönetimle birlikte HDP’nin TBMM’de izleyeceği politika ele alınırken, milletvekilleri yeni döneme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin aday olmaması yönünde karar aldığı iddia edilmişti.

Grup Başkanvekili olan Sancar hakkında fezleke bulunuyor.  

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