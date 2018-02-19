HDP'nin yeni MYK'sı bellli oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin, (HDP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. MYK üyeleri, kongre sonrası belirlenen Parti Meclisi’nin dün düzenlediği toplantıda seçildi.

3. Olağan Kongresi’nin 11 Şubat’ta Ankara’da düzenleyen ve eş genel başkanlığa Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin seçildiği HDP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. MYK üyelerinin belirlenmesinin ardından görev dağılımın da kısa sürede netleşeceği öğrenildi.

Yeni belirlenen MYK üyelerinin isimleri şöyle:

Ali Kenanoğlu, Alican Önlü, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oruç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Bingöl, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Öner, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahanlı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zahide Besi ve Zeynep Boğa.