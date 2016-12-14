HDP'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

HDP’nin iki grup başkanvekilinin tutuklanması üzerine Meclis çalışmalarının aksamaması için “geçici” görevlendirme yapıldı.

Nergis Demirkaya'nın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, HDP grubunca alınan karara göre, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım “geçici” olarak yeni grup başkanvekilleri olarak görev yapacak.

2 grup başkanvekili tutuklandı

4 Kasım günü HDP Eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile birlikte Grup Başkanvekili İdris Baluken de tutuklanmıştı. Diğer Grup Başkanvekili Çağlar Demirel de tutuklanınca HDP Meclis yönetiminde koltuklar boş kalmıştı.

HDP’nin tutuklamalara tepki olarak grup başkanvekilliği için görevlendirme yapmayacağı iddia ediliyordu. Ancak pati yönetimi bu koltuklar ‘geçici’ görevlendirme yapmayı tercih etti.

Fotoğraf krizine ara formül

Bu arada Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara neden olan tutuklu milletvekili fotoğrafları için de ara formül bulundu. HDP grubu Genel Kurul salonda sıraların üzerine koyduğu tutuklu milletvekillerinin fotoğraflarını kaldırdı.

Genel Kurul salonunda sadece tutuklu milletvekillerinin fotoğraflarının yer aldığı bir afiş kaldı. Bu afiş de tutuklu HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in oturduğu sıraya bırakıldı. Bu fotoğrafın da kürsü konuşmalarında kullanılmaması kararlaştırıldı.