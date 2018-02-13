HDP'nin yeni eş genel başkanları: Demokratik siyasetin yeni hamle dönemini hep birlikte omuzlayacağız

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, dün gerçekleştirilen HDP 3. Büyük Olağan Kongresi sonrası teşekkür mesajı yayınladı.

Buldan ve Temelli mesajında “Demokratik siyasetin yeni hamle dönemini hep birlikte omuzlayacağız” dedi.



Eş Genel Başkanların mesajı şöyle:



“Değerli dostlarımız, değerli halkımız ve üyelerimiz...

Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan, destek ve dayanışmasını bizlerden esirgemeyen ve 3. Olağan Büyük Kongremize gelerek bizleri onurlandıran herkese en yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Demokrasi ve barış mücadelesi açısından önemli bir dönemeci birlikte aştık. Ülkemizin geleceği için ortak mücadelenin önemini bir kez daha birlikte vurguladık. İnanıyoruz ki, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin demokrasi ve barış ihtiyacını karşılayacak güçlü adımları hep birlikte atacağız ve demokratik siyasetin yeni hamle dönemini hep birlikte omuzlayacağız.

Hepinize bir kez daha yürekten teşekkürler, sevgi ve saygılar.”