T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'nin yeni eş genel başkanları: Demokratik siyasetin yeni hamle dönemini hep birlikte omuzlayacağız

HDP'nin yeni eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli kongre sonrası teşekkür mesajı yayınladı

13 Şubat 2018 02:17

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, dün gerçekleştirilen HDP 3. Büyük Olağan Kongresi sonrası teşekkür mesajı yayınladı. 

Buldan ve Temelli mesajında “Demokratik siyasetin yeni hamle dönemini hep birlikte omuzlayacağız” dedi.
 
Eş Genel Başkanların mesajı şöyle: 
 
“Değerli dostlarımız, değerli halkımız ve üyelerimiz... 

Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan, destek ve dayanışmasını bizlerden esirgemeyen ve 3. Olağan Büyük Kongremize gelerek bizleri onurlandıran herkese en yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Demokrasi ve barış mücadelesi açısından önemli bir dönemeci birlikte aştık. Ülkemizin geleceği için ortak mücadelenin önemini bir kez daha birlikte vurguladık. İnanıyoruz ki, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin demokrasi ve barış ihtiyacını karşılayacak güçlü adımları hep birlikte atacağız ve demokratik siyasetin yeni hamle dönemini hep birlikte omuzlayacağız.

Hepinize bir kez daha yürekten teşekkürler, sevgi ve saygılar.”

ETİKETLER

sezai temellipervin buldanhdpteşekkürmesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24