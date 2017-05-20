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HDP’nin yeni eş genel başkanı Serpil Kemalbay kimdir?

Serpil Kemalbay daha önce Eş başkan Yardımcılığı görevindeydi

20 Mayıs 2017 19:32

HDP 3. Olağanüstü Kongresi, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın yerine yeni eş genel başkanı belirlemek üzere bugün toplandı. Kongre sonucunda Serpil Kemalbay HDP'nin yeni eş genel başkanı oldu.

Kimdir?

Tam adı ile ‘Serpil Kemalbay Pekgözegü’, Kars Ardahan doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Kemalbay, HDP bileşenlerinden Sosyalist Dayanışma Platformu içinde yer aldı.

1997 yılında Dayanışma Evleri’nin kurucuları arasında yer alan Kemalbay daha sonra sendikaya dönüşecek İMECE Kadın Dayanışma Derneği’nin kuruluşunda görev yaptı.

Kemalbay 2007’de güvencesiz işçilerin örgütlenmesi ve hakları için çalışan BATİS’in (Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası) İstanbul ve Trakya’da kurulması için de çalıştı. Sendikalarda işgüvenliği ve işçi sağlığı üzerine, özellikle kadın işçilerin hakları konusunda danışmanlık yaptı.

Kemalbay, 7 Haziran seçiminde HDP’nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı oldu.

Kemalbay HDP MYK’da Çalışma Yaşamı, Emek ve Sendikal İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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